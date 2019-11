Empresari agredit en els Premis Princesa de Girona: "Por, por, por, vaig passar por"

L'empresari Antonio Castañer ha assegurat que va passar "por" a la seva entrada als Premis Princesa de Girona, que es van celebrar ahir a Barcelona, on diversos grups d'independentistes es van concentrar a les portes del Palau de Congressos de la ciutat comtal i van agredir i van increpar Castañer i la seva família, així com diversos dels convidats a la cerimònia.









"T'envolten i se't peguen molt i és quan un té por perquè un d'aquests energúmens et pega una torta i el segueixen deu i et piquen. És por i sobre tot el que se m'ha quedat gravat és la ràbia que té la gent dins, això és impressionant, és una cosa indescriptible, aquells ulls de ràbia que els és igual dir-te feixista, espanyolista o constitucionalista", ha assenyalat Castañer en una entrevista a Cope.





Segons ha relatat l'empresari, va arribar caminant al Palau de Congressos juntament amb la seva família quan es va adonar que s'havien ficat "a la boca del llop" en comprovar que "en qüestió de segons hi ha cent tios energúmens, la meitat d'ells amb la cara tapada xiulant i cridant-te feixista i fill de puta". "Els insults més greus que un pot arribar a imaginar", ha puntualitzat.





En comprovar la situació de violència, Castañer va decidir abandonar el lloc i va ser quan "va començar el pitjor" perquè, segons ha indicat, els violents "et persegueixen en veure que han guanyat". Quan es va girar, juntament amb la seva dona, va ser quan es va produir l'agressió a l'empresari, gravada per una càmera de televisió. "Llavors m'empenyen, em peguen una puntada, jo em giro, em pega una altra puntada de peu, li tiro les ulleres i em pega un cop de puny. Dany físic no em van fer, però és por. Por, por, por, vaig passar por", ha insistit.