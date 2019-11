El 26 per cent dels condemnats per delictes sexuals són estrangers i el 74 per cent espanyols

El 26,1% dels condemnats a Espanya durant l'any 2018 per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual eren estrangers, enfront del 73,9% espanyols, d'acord a les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).









L'estadística de l'INE es realitza a partir de la informació procedent del Registre central de penats, la titularitat correspon al Ministeri de Justícia. D'acord a aquesta font, el total de condemnats -tant majors com a menors d'edat- per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual va ser de 2.754 el 2018 (2.431 d'ells eren majors de 18 anys, i 323 menors). D'ells, 2.035 eren espanyols i 719 estrangers.





El nombre d'estrangers sobre la població inscrita en el padró a data 1 de gener de 2019 era de 5.025.264 milions. Així, el percentatge d'estrangers sobre la població resident a Espanya és del 10,6%, mentre que l'espanyola és la majoritària (el 89,4%).





Creuant les dues dades -els de condemnats per delictes sexuals i el nombre d'estrangers inscrits en el padró- es conclou que la taxa de delinqüents sexuals condemnats el 2018 entre la població estrangera present a Espanya és més gran (0,014%) que entre l'espanyola (0,005 %).





LES DADES DE L'INE DESMENTEIXEN VOX





Durant el debat electoral amb motiu dels comicis del 10 de novembre, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat que després de 'La Manada' dels Sanfermines de 2016 s'han produït a Espanya "més de 100" violacions grupals i que "el 70% dels que estan imputats són estrangers".





Com s'ha vist, l'INE comptabilitza als adults i menors condemnats per delictes sexuals, però no necessita quants d'ells ho han estat per cometre una violació en grup -entre dos o més persones-. De fet, no hi ha cap organisme oficial que reflecteixi aquesta dada, de manera que no hi ha xifres oficials sobre el nombre de 'manadas' que es cometen a Espanya.





D'acord al balanç de 2018 del Ministeri de l'Interior, l'any 2018 es van denunciar al voltant de 13.811 delictes de caràcter sexual, un 18,1% més que el 2017, any en què hi va haver 11.692.





Dels més de 13.000 delictes sexuals denunciats el 2018, gairebé 11.000 eren fets relacionats amb agressions o abusos sexuals. En concret, uns 1.700 van ser agressions sexuals amb penetració; uns 1.900 van ser agressions sense penetració; més d'un miler van ser abusos amb penetració; i més de 6.000 van ser abusos sense penetració.