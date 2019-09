Augmenten un 20% els menors condemnats per delictes sexuals

Un total de 323 menors van ser condemnats per delictes sexuals a Espanya en 2018, un 20,1% més que l'any anterior i el 84,6% dels delictes que van cometre van ser abusos i agressions sexuals, segons l''Estadística de condemnats: adults/menors. Any 2018 'publicada aquest divendres 20 de setembre pel Institut Nacional d'Estadística (INE).









Aquests condemnats menors van cometre 408 delictes de naturalesa sexual, un 22,9% més que el 2017. Del total d'aquests delictes, 95 van ser considerats com abús sexual, 181 com abús i agressió sexual a menors de 16 anys i 69 com a agressió sexual. Del total d'agressions sexuals, 8 van ser considerades com a violació. Dels condemnats, un 98,1% eren homes i el 1,9% dones.





Precisament, el passat 9 de setembre, la Fiscalia General de l'Estat va alertar en la seva memòria anual de 2018 d'un "molt inquietant" increment de la violència de gènere i sexual entre joves i adolescents, especialment en els casos de delictes contra la llibertat sexual exercida en grup, coneguts com 'rajades'. Respecte a aquest últim fenomen, la institució ho vinculava directament a l'ús de la pornografia en les xarxes socials.





D'altra banda, de l'estadística de l'INE es desprèn que 2.431 adults condemnats van ser inscrits al Registre de Delinqüents Sexuals a Espanya en 2018, un 6,6% més que l'any anterior, per cometre 2.953 delictes, un 4,9% més que el 2017.





En concret, 1.011 delictes van ser considerats abús sexual, 453 abús i agressió sexual a menors de 16 anys i 386 com a agressió sexual. Del total d'agressions sexuals, 32 van ser considerades violació. El 96,3% dels condemnats eren homes i el 3,7%, dones.