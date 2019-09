L'alcalde de Badalona (Barcelona), Álex Pastor, ha rebutjat situar un nou centre per a menors migrats sense referents familiars (menes) al barri del Remei: "Hem aconseguit que la Generalitat no instal·li cap centre de Menes al barri", ha afirmat en un apunt a Twitter aquest dijous.









Aquestes afirmacions han rebut crítiques, com la de l'exalcaldessa de la ciutat Dolors Sabater, que l'acusa en un 'tuit' de defensar "postures de VOX i PP criminalitzant immigrants menors sense cap rubor", i la de Badalona En comú, que va considerar les declaracions desafortunades i ha criticat criminalització, també a la xarxa social.





El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha dit aquest divendres: "Vull pensar que ell mateix està reflexionant sobre el que ha dit", ja que en la seva opinió el 'tuit' es valora per si sol, ha dit després de ser preguntat per aquest assumpte en una atenció als mitjans sobre una iniciativa en serveis socials.





El conseller ha cridat a treballar per tenir "la capacitat de sortir del marc mental que vol imposar l'extrema dreta", i ha assegurat que creu que hi ha companys polítics de Pastor que estan sorpresos per les seves afirmacions.





Ha relatat que des del Govern revisen i valoren diversos espais a tot Catalunya per posar centres i reduir els més grans, i a Barcelona segueixen a l'espera que l'Ajuntament els concreti on posar el nou centre d'atenció immediata que substituirà el provisional de Collserola.





REUNIÓ AMB ELS VEÏNS





En declaracions als mitjans aquest divendres acompanyat de l'alcalde de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), Joan Callau, Pastor ha dit sobre aquestes crítiques: "Em sembla absurd, quan recordo que ja tenim aquest tipus de centres de tutela de menors no acompanyats a Badalona. Ja existeixen".





"Jo no criminalitzo a ningú", ha afirmat, i ha relatat que dijous van celebrar una reunió amb veïns del Remei que estaven preocupats pel futur del que abans era una escola bressol, i els van dir que s'obrirà un procés participatiu per decidir en què es convertirà l'equipament, "perquè sigui d'aprofitament per al barri", com un centre de dia de majors o un casal cívic.





Ha vist dins de la normalitat que entre l'Ajuntament i la Generalitat s'acordi on van aquests centres, i en aquest cas els veïns van demanar que es fes servir l'espai per a un altre tipus de serveis: "Crec que no es em pot titllar d'una altra cosa que d'afavorir als veïns i veïnes de Badalona i treballar per a la comunitat".





"Aquests menors d'edat no acompanyats han de educar-se, han de formar-se, han de madurar en diferents zones i a més crec que, quan arriben a aquesta majoria d'edat, l'important és que al final s'acaben quedant a la ciutat, han de poder fer la seva vida normal i corrent", ha reflexionat.





Preguntat per si creu que aquest centre, de 15 places, podria estar en una altra part de la ciutat, ha dit que ja hi ha centres d'aquests menors a Badalona, i que li consta que aquest anirà a un altre municipi.





Sobre si creu que la ciutat pot assumir més presència d'aquests menors, ha dit que no li correspon a ell valorar-ho: "Recordo que, al final, tots els menors d'edat tenen un tutor", que és la Generalitat.