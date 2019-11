Álvarez de Toledo, rebuda a plaça Universitat al càntic d''Els catalans fan coses'

Desenes d'estudiants acampats a la plaça Universitat de Barcelona han rebut amb càntics la visita de la candidata del PP a les eleccions generals per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, amb lemes com 'Els catalans fan coses' i 'Que la deixin actuar', i després han cridat a ignorar-la per anar a una xerrada del pare del jove antifeixista Guillem Agulló, assassinat el 1993 per persones d'extrema dreta.









La popular ha acudit a una petita carpa que el partit ha instal·lat el matí d'aquest dimarts a la cantonada de la plaça que toca amb el carrer Aribau, on lliuraran propaganda electoral, i durant la seva atenció als mitjans, els estudiants han començat a cantar proclames a favor de la independència i per la llibertat dels presos independentistes, mantenint-se a metres de distància.





Un transeünt s'ha aturat i l'ha insultat, i li ha dit 'Pija de merda', el que Álvarez de Toledo ha lamentat, i més tard els estudiants han ballat la versió de música màquina de l'himne del PP, i uns 20 minuts més tard de la seva arribada, un noi amb un megàfon ha cridat a ignorar "els feixistes" i s'han anat a la xerrada del centre de la plaça.