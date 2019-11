Els CDR que perjudiquin el lliure exercici del vot el 10N podrien ser acusats de rebel·lió

La Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) preveu penes de sis mesos a tres anys de presó i multes per als que perjudiquin el lliure exercici dels seus drets als votants cridats a les urnes , si bé juristes consideren que, de produir-se de forma generalitzada en els centres de votació, aquest tipus d'actuacions podrien superar les previsions del delicte electoral i arribar fins a la rebel·lió.





Aquesta previsió podria aplicar-se, segons les mateixes fonts, en el cas que grups organitzats a Catalunya, com poden ser els Comitès de Defensa de la República (CDR) o plataformes com Tsunami Democràtic duguin a terme mobilitzacions per perjudicar la jornada electoral de diumenge que .





Precisament la lliure celebració d'eleccions per a càrrecs públics és una de les finalitats de la rebel·lió -regulada en l' article 472.3 del Codi Penal- pel que de produir-violència en la jornada d'eleccions generals del proper dilluns, i si aquesta és generalitzada en els escoles de Catalunya, estaríem parlant de molt més que un delicte electoral. En el cas de violència suficient, els fets encaixarien a la sedició segons apunten els juristes consultats.





Sobre si aquests possibles delictes serien atribuïbles a tots aquells que participaran en les accions o només als seus organitzadors, les mateixes fonts apunten que podrien imputar-se a qualsevol participant, ja que el Codi Penal castiga caps i promotors, però també a "responsables intermedis i simples participis ", si bé amb penes de gravetat diferent. Per aquests els últims es contemplen penes de presó d'entre 5 i 10 anys, i si és sedició d'entre 4 i 8 anys.





Parlar només de delicte electoral en un context com el que pot plantejar-se el diumenge "és una presa de pèl", segons fonts consultades, ja que el Codi Penal preveu específicament aquest tipus de conducta. Si no agraden, aquests tipus penals haurien de "derogar", afegeixen.





De moment, però, les protestes convocades no tenen per què afectar la jornada electoral, ja que el que existeix és la crida per al dissabte, jornada de reflexió abans de les eleccions, d'una "jornada de desobediència a la Junta Electoral" i ha cridat a omplir les places de Catalunya de 16 a 22 hores en una jornada "política, cultural i festiva". El problema arribaria en el cas que aquestes protestes s'estenguin a diumenge i afectin l'activitat en els col·legis electorals.





Altres experts consideren, però, que no poden fer-se projeccions jurídiques sobre aquest assumpte de forma prèvia, ja que tot dependrà de si les protestes tenen lloc i de la gravetat dels mateixes.





Així, adverteixen que el delicte electoral ve regulat en els articles 146 i 147 de la LOREG, i s'aplicaria a tres supòsits diferents, un d'ells previst per a aquells que "impedeixin o dificultin injustificadament l'entrada, sortida o permanència dels electors, candidats , apoderats, interventors i notaris en els llocs en què es realitzin actes del procediment electoral ".





La sanció, que aniria des d'una multa a penes de presó depenent de la gravetat del que passi, també podria aplicar-se als que "amb violència o intimidació pressionin sobre els electors perquè no usin del seu dret, l'exerceixin contra la seva voluntat o descobreixin el secret de vot ".





Un suposat impediment d'entrada a les escoles, segons les fonts consultades, podria ser qualificat de molt greu i comportar les sancions més altes de les previstes en la llei.





L'article 146 també preveu sancions per als que "per mitjà de recompensa, dons, remuneracions o promeses de les mateixes, sol·licitin directament o indirectament el vot d'algun elector, o l'indueixen a" l'abstenció ", encara que aquest no sembla ser el cas plantejat per les protestes convocades per aquest cap de setmana.





En el cas que funcionaris públics facin servir de les seves competències per a alguns dels fins assenyalats en aquest article, a més de presó i multa poden ser inhabilitats per a ocupació o càrrec públic d'un a tres anys, segueix l'article de la LOREG.





D'altra banda, el delicte d'alteració de l'ordre de l'acte electoral es regula en l'article 147 de la LOREG, i en ell s'estableix que els que "pertorbin greument l'ordre en qualsevol acte electoral o penetrin en els locals on aquests se celebrin portant armes o altres instruments susceptibles de ser usats com a tals, han de ser castigats amb la pena de presó de tres a dotze mesos o la multa de sis a vint ".