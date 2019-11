Cafeteria, auditori i 3.000 metres quadrats: així és la nova macroficina de CaixaBank a Barcelona

CaixaBank ha estrenat un nou concepte d'oficina a la plaça de Francesc Macià de Barcelona, anomenat 'All in one', que té una superfície de més de 3.000 metres quadrats distribuïts en tres plantes i que dóna feina a 80 treballadors.





Així ho han explicat el director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, i la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, en la presentació d'aquest dimarts d'aquest nou tipus d'oficina.

MÉS INFORMACIÓ El Financial Times escull CaixaBank com a millor entitat de banca privada





Alcaraz ha sostingut que la botiga insígnia 'All in one' és la més gran d'Europa d'aquestes característiques i suposa un concepte diferent en què "es barregen" diferents experiències financeres per als usuaris en el canal físic, que ha remarcat com un els punts forts de l'entitat financera.





Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, i Maria Alsina, directora territorial de CaixaBank a Barcelona





Ha defensat que 'All in one' suposa la "culminació" del procés de transformació comercial de CaixaBank, que es complementa amb el de les oficines 'Store', que es van començar a desenvolupar a partir de 2013 i que ja sumen unes 150 a Barcelona.





El directiu, que no ha volgut concretar la inversió total que ha suposat la nova oficina, ha exposat que CaixaBank aposta per "transformar les oficines bancàries en espais on els clients tenen experiències", que en la nova 'All in one' van des de les xerrades que s'oferiran en l'espai de 'CaixaBank Talks' fins a la cafeteria dels germans Torres.





TANCAMENT D'OFICINES TRADICIONALS





Aquesta obertura suposarà el tancament de set oficines situades als voltants de la nova botiga insígnia de l'entitat financera, en un radi d'entre 400 i 500 metres i que no seran de la tipologia 'Store', segons ha explicat Alcaraz després de ser preguntat per aquesta qüestió.





El tancament es farà "de manera progressiva" en un termini d'entre un mes i dos mesos, ha detallat el director general de CaixaBank, i permetrà agrupar un total de 22.000 clients de l'entitat a la nova oficina, particulars --Banca Retail , Banca Premier i Banca privada--, autònoms i microempreses --Business-- i empreses --CaixaBank empreses--.





PROPERES OBERTURES





La nova oficina 'All in one' de Caixabank a Barcelona segueix a la qual es va inaugurar a València el juliol d'aquest any, que compta amb 2.200 metres quadrats i es troba a la plaça de l'Ajuntament de la ciutat.





Alcaraz ha observat que espais com els de Barcelona i València per obrir aquest nou model d'oficines són "difícils de trobar", en ser tan grans i buscar ubicacions estratègiques a les ciutats, però ha assenyalat que esperen obrir dues més el 2020, un ells a Madrid.





Ha explicat que encara "no hi ha cap pla concret" sobre quantes oficines d'aquest estil més van a obrir, ja que ha remarcat que és un model incipient i que està començant a néixer.





No obstant això, el director general de CaixaBank ha indicat que tenen identificats entre vuit i deu ubicacions en les que podrien "repetir aquest concepte" d'oficines 'All in one', i que aniran veient com evoluciona la rendibilitat de les dues ja estrenades.