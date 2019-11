El debat entre candidats catalans tampoc aclareix els pactes de govern

Els candidats d'ERC, JxCat i la CUP en el debat electoral de TV3 han protagonitzat una picabaralla aquest dimarts i ha quedat descartada la proposta de la candidata de JxCat, Laura Borràs, de compartir entre els tres un grup únic al Congrés després de les eleccions .









Així ha quedat palès en el debat dels números 1 per Barcelona d'ERC, Gabriel Rufián; dels comuns, Jaume Asens; de JxCat, Laura Borràs; de Cs, Inés Arrimadas, del PP, Cayetana Álvarez de Toledo; de Vox, Ignacio Garriga; i de la CUP, Mireia Vehí, mentre que del PSC hi ha anat el número 5, José Zaragoza, ja que la candidata, Meritxell Batet, no participa en la campanya per indisposició.





El debat ha estat aspre entre tots els candidats, que s'han criticat entre si: això ha dut al moderador i director de TV3, Vicent Sanchis, a cridar-los a l'ordre en diverses ocasions, sense èxit; i cap al final també s'han embrancat JxCat i ERC, que havien mantingut un to cordial entre tots dos.





Els partits han llançat a l'inici la seva proposta de com solucionar el conflicte a Catalunya i s'han abordat possibles acords però que han estat descartats o bé ignorats, com la proposta de Borràs a ERC i la CUP de compartir grup, de tenir "una veu inèdita amb tots els accents independentistes", cosa que Vehí ha rebutjat i que Rufián no ha contestat malgrat les insistències de Borràs.





Com JxCat ha criticat en campanya la posició d'ERC als passats debats d'investidura del candidat socialista a la Presidència, Pedro Sánchez -obrir-se a recolzar-lo-, Rufián l'ha respost en el debat recordant-li l'acord que JxCat va segellar amb els socialistes per dirigir conjuntament la Diputació de Barcelona.





Després de defensar que el suport que els republicans oferien a Sánchez no era gratis, ha afegit dirigint-se a Borràs: "Gratis és donar la Diputació de Barcelona al PSOE perquè no la tingui ERC".

A més, a la CUP li ha retret les seves crítiques a la 'Llei Aragonès', que ell ha anomenat 'Llei antiFlorentino', i ha afirmat que evita concessions a empreses com la que assegura que ha realitzat l'alcaldessa de Berga (Barcelona), Montse Venturós.





Borràs li ha retret que considera que els votants independentistes els estan demanant unitat, i li ha recordat que ella és una candidata independent i que està en contra del pacte en la Diputació, per la qual cosa també s'obre a parlar d'ell, sempre que es parli de tots els pactes "amb els del 155" i li ha recordat alguns municipis on ERC governa amb els socialistes.





Vehí ha criticat ERC i JxCat per pretendre avenços al Congrés per aconseguir l'autodeterminació quan els socialistes s'han negat a parlar-ne en diverses ocasions, i a Borràs li ha recordat que del seu partit penja la Conselleria d'Interior i que fa polítiques que estan "lluny del seu discurs republicà".





PSC I COMUNS





Asens ha retret als socialistes que parlin de consolidar un govern progressista en què ells es veuen integrats però després "demanen el vot de la dreta", mentre que a ERC li ha retret donar suport a Pedro Sánchez després de les últimes eleccions quan Unides Podem estava negociant la governabilitat amb ell.





Zaragoza ha descartat arribar a un acord amb el PP, però no ha contestat a Rufián quan aquest li ha preguntat si acceptaria els vots dels populars per situar Sánchez al capdavant de la Moncloa, encara que ha advertit el candidat d'ERC: "Senyor Rufián, no s'adona que la derrota de Sánchez és la victòria d'Abascal i Casado?".





El candidat socialista ha acusat tant a republicans com a Unides Podem, a PP i a Cs de bloquejar la governabilitat de l'Estat en no recolzar Sánchez en els últims debats d'investidura, encara que només s'ha mostrat "sorprès amb les forces que es diuen d'esquerres".





CS, PP I VOX





Arrimadas ha repartit les seves crítiques entre els partits independentistes, als quals ha titllat de totalitaris, i, després d'afirmar que han fracassat, ha advertit que segueixen fent "el que els dóna la gana"; i a més, enfront de la inacció que atribueix a Sánchez, ha erigit Cs com l'únic que pot frenar l'independentisme, allegant que han nascut a Catalunya i els coneixen.





"Vostès pacten amb l'extrema dreta nacionalista de la corrupció en la Diputació de Barcelona. Han donat 'dineret' nostre a Plataforma per la Llengua. Són el Partit Socialista dels Complexos", ha dit a Zaragoza.





Álvarez de Toledo ha ratllat diverses vegades de colpistes als partits independentistes, i ha acusat els socialistes de ser conniventes amb ells: "Vostès són els nacionalistes que viuen en l'esquerra i donen als nacionalistes una pàtina de normalitat".





Als independentistes els ha acusat confondre diàleg amb rendició i ha afirmat que "ningú ha fet tant per destruir la convivència" com els partits que donen suport al Govern.





Garriga ha alertat que el pacte que pot haver després del 10N és el del "tricentrito" entre PSOE, PP i Cs, i ha vaticinat que un govern d'aquests partits cediria davant l'independentisme perquè creu que és el que ha fet en les últimes dècades, i ho ha illustrat mostrant una foto de l'expresident José María Aznar amb Jordi Pujol, una altra amb José Luis Rodríguez Zapatero amb Artur Mas i una del líder taronja, Albert Rivera, amb Sánchez.