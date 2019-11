Zoido: "La desaparició del toro tindria conseqüències desastroses"

L'eurodiputat del PP Juan Ignacio Zoido ha assegurat aquest dimarts que "les conseqüències de la desaparició del toro serien desastroses per a Espanya i per a Europa", ja que aquest animal té un paper fonamental per mantenir la biodiversitat dels territoris on es troba i a més té efectes positius tant a nivell econòmic com social i cultural.









Zoido ha organitzat una exposició al Parlament Europeu, que ha estat inaugurada al costat de la Unió de Criadors de Toros de Lidia (UCTL), per explicar a Europa els beneficis del bou brau i la seva criança.





La inauguració de la mostra, titulada 'El bou brau, guardià de la biodiversitat', ha comptat amb la participació del comissari europeu d'Acció Climàtica i Energia, Miguel Arias Cañete, així com de nombrosos eurodiputats i personalitats de les institucions de la UE.





Zoido, que és també portaveu adjunt del Grup Popular Europeu per als assumptes d'agricultura, ha recordat que "el populisme ha posat al toro brau en el seu punt de mira", pel que ha defensat la necessitat que "aquest assumpte no es polititzi o caigui finalment en mans dels populistes, perquè hi ha massa en joc".





Davant l'"atac" dels populistes al bou, Zoido ha advocat per oferir informació i dades. Així, ha recordat que el toro suposa el 0,16 per cent del PIB d'Espanya, generant 50.000 llocs de treball directes i 200.000 indirectes, molts d'ells en províncies amb una elevada taxa d'atur.





El toro, ha afegit, té un impacte positiu en sectors com el de la maquinària, les assegurances, la veterinària o la indústria farmacèutica, a més d'en el turisme rural, un sector que "dinamitza l'economia de comarques senceres i promou l'emprenedoria" .





L'eurodiputat andalús també ha destacat que, des del punt de vista social, "les ramaderies del toro brau són un dels motors econòmics de l'Espanya buida", ja que facilita el relleu generacional i fixa a la població en zones que estan amenaçades per la despoblació definitiva.