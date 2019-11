La Fiscalia recorre la sentència de la 'manada' de Manresa

La Fiscalia ha anunciat que presentarà un recurs contra la sentència de l'Audiència de Barcelona a la 'manada' de Manresa en què demanarà que se'ls condemni per un delicte d'agressió sexual i no per abús sexual, han indicat fonts fiscals aquest dimecres.









L'Audiència va condemnar a penes d'entre 10 i 12 anys a cinc joves per la violació múltiple una nena de 14 anys a Manresa (Barcelona) el 2016, i ho va fer per delicte d'abús sexual a menor, en considerar que van actuar "sense usar cap tipus de violència o intimidació per vèncer una oposició que no va existir o obtenir un consentiment que la dona no estava en condicions de poder donar ".





Els fets van passar a l'octubre de 2016 a Manresa, quan un grup de joves va anar a una fàbrica abandonada -en el Camí Torre d'en Viñas- per realitzar un 'botellón' i els cinc van abusar de la menor quan estava inconscient, després d'haver pres alcohol malgrat la seva "baixa tolerància" i fumat marihuana.





La Fiscalia, que inicialment havia demanat condemnar per abús, al final del judici va elevar l'acusació a agressió sexual per a sis dels set acusats en el judici, i ara recorrerà la sentència en aquest mateix sentit.





La fiscal, un cop conclòs el tràmit de la prova en el judici -que es va celebrar gairebé íntegrament a principis de juliol, quan van declarar els acusats i la víctima-, va modificar en el judici en les conclusions definitives les seves peticions de condemna, elevant-les fins als 25 anys en el cas del principal acusat.





ARGUMENTS DE LA FISCAL





Segons la fiscal, sis dels acusats -exceptuant un, només acusat de omissió- presumptament van cometre delictes d'agressió sexual aprofitant-se de la condició de la víctima, "la seva primerenca edat, 14 anys, la seva complexió menuda, trobar-se sola en una de les casetes abandonades "i estant sota els efectes de l'alcohol i les drogues.





A això va afegir el fet que van actuar "amb superioritat numèrica, d'edat i complexió" per portar a terme la seva actuació en grup i de forma successiva, després que el principal acusat, BAMC, organitzés l'acció per torns.





La fiscal va ressaltar que la víctima no va consentir els fets i va ser obligada pels processats a patir tots els atacs contra la seva llibertat sexual, i va viure una situació "absolutament denigrant".