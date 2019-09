La Fiscalia eleva l'acusació de la 'manada de Manresa' a agressió sexual

La Fiscalia ha elevat l'acusació d'un delicte d'abús a d'agressió sexual per a sis dels set acusats en el judici que s'ha celebrat a la Secció 22 de l'Audiència de Barcelona per una suposada violació en grup d'una menor de 14 anys el 29 d'octubre de 2016 a una fàbrica abandonada de Manresa (Barcelona).









La fiscal, un cop conclòs el tràmit de la prova en el judici --que es va celebrar gairebé íntegrament a principis de juliol, quan van declarar els acusats i la víctima--, ha modificat en les conclusions definitives les seves peticions de condemna, elevant-les fins als 25 anys en el cas del principal acusat, a qui atribueix també quatre delictes d'obstrucció.





Segons la fiscal, sis dels acusats --exceptuant a un, només acusat de omissió-- presumptament van cometre delictes d'agressió sexual aprofitant-se de la condició de la víctima, "la seva primerenca edat, 14 anys, la seva complexió menuda, trobar-se sola en una de les casetes abandonades" i estant sota els efectes de l'alcohol i les drogues.





A això s'afegeix el fet que van actuar "amb superioritat numèrica, d'edat i complexió" per portar a terme la seva actuació en grup i de forma successiva, després que el principal acusat, BAMC, organitzés l'acció per torns.





La fiscal ha ressaltat que la víctima no va consentir els fets i va ser obligada pels processats a patir tots els atacs contra la seva llibertat sexual, i va viure una situació "absolutament denigrant".





Per als altres cinc acusats, el Ministeri Públic demana fins a 15 anys de presó per un delicte d'agressió sexual, i per als sis, l'allunyament de la víctima i la prohibició de comunicar-se amb ella fins deu anys després del compliment de la pena.





Segons el seu relat, el principal acusat va ser el primer a forçar la menor i després va instar els altres a fer el mateix: "Va, et toca a tu, quinze minuts cada un i no tardes", mentre que un altre d'ells va acovardir a els altres menors de la festa i la pròpia víctima amb una pistola de fogueig.

En el judici, que ha quedat aquest dilluns vist per a sentència, les defenses han demanat l'absolució dels seus representats considerant que els fets no han quedat provats i han al·legat vulneració de drets.





VÍCTIMA ATEMORIDA





El dia de la seva declaració, la víctima va relatar com recordava que diversos dels acusats la van violar i, si estava d'acord amb el que passava, va assegurar que estava atemorida: "Home, si estaven amb les pistoles".





Protegida per un biombo que la separava dels set acusats (que la podien veure declarar en una pantalla que estava gravant el seu testimoni), la víctima va explicar que només recordava "flaixos" del que ha passat perquè creu que li van posar alguna droga a la beguda, encara que va confirmar recordar a tres dels acusats forçant.





Durant les sessions del judici, associacions de feministes es van concentrar a les portes del tribunal en protesta pel cas i, en una de les jornades, un familiar de la víctima va intentar agredir un dels acusats a les portes del tribunal, encara que va ser retingut pels Mossos d'Esquadra.