Presó provisional sense fiança per als quatre detinguts acusats d'una violació grupal a Manresa

El Jutjat d'Instrucció número 7 de Manresa ha dictat aquest dimarts presó provisional comunicada i sense fiança per als quatre detinguts en relació amb la violació grupal d'una menor de 17 anys a Manresa (Bages) aquest passat cap de setmana, per un delicte d'agressió sexual.









Durant la jornada actual, els detinguts han arribat als jutjats, igual que la víctima, que ha estat acompanyada d'una psicòloga del servei de emergències, encara que no han coincidit, i les dues parts han pres declaració.





Dels quatre acusats, tres d'ells s'han acollit al seu dret de no declarar, mentre que el quart ha contestat a les preguntes de totes les parts.





Els Mossos d'Esquadra van conduir als detinguts al pis on suposadament van cometre l'agressió sexual, on van ser-hi una mitja hora a l'interior de l'habitatge. Els detinguts, posteriorment, van ser conduïts fins a la comissaria dels Mossos de Manresa, des d'on aquest dimarts han estat conduïts davant la jutge per declarar.