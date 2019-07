Barcelona surt al carrer en suport a la víctima de 'La Rajada de Manresa'

Unes 200 de persones segons la Guàrdia Urbana s'han concentrat la tarda d'aquest dilluns a la plaça Sant Jaume de Barcelona en senyal de suport a la víctima de 'La Rajada de Manresa', la menor que va denunciar patir una agressió sexual múltiple en 2016 a Manresa (Barcelona) quan tenia 14 anys.













La concentració ha començat cap a les 19.00 hores, i les persones congregades, majoritàriament dones, han cridat consignes de suport a la jove i han mostrat pancartes per reclamar que els presumptes culpables siguin condemnats per violació, i no per agressió sexual.





Els lemes més cantats per les assistents, majoritàriament joves de fins a 30 anys, han estat "No és abús, és violació,", "Amb roba o sense roba, el meu cos no es toca", "Tranquil·la, germana, aquí està el teu ramat "i" Visca, visca, visca, la lluita feminista "entre d'altres.





A més de la protesta de Barcelona --després d'una realitzada al matí davant els jutjats--, s'han convocat desenes de concentracions a Catalunya, incloent Manresa i municipis com Montcada i Reixac, Badalona, Vendrell, Esplugues, Cornellà, Viladecans, Sabadell, Tarragona, Girona, entre altres, sorgides d'associacions feministes en xarxes socials.





Com va passar amb 'La Rajada' de Pamplona, les protestes s'han estès per tot Espanya, amb més d'un centenar de manifestacions en carrers de Pamplona, Bilbao, Santiago de Compostel·la, Saragossa, Santander, Guadalajara, Extremadura, Zamora, Badajoz,, Salamanca, Oviedo, Múrcia, Almeria, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Màlaga, Sevilla, i les Illes Canàries, entre altres, i fins i tot han arribat a París (França) i Berlín (Alemanya).