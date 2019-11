Almenys vuit ferits i diversos detinguts en una altra jornada de protestes a La Paz

Almenys vuit persones han resultat ferides i diverses han estat detingudes en una altra jornada de protestes a la capital de Bolívia, La Paz, i els agents de Policia han utilitzat agents químics per dispersar els manifestants.





Un grup de metges i universitaris han participat en una marxa en què han exigit la dimissió del president de Bolívia, Evo Morales, i rebutgen els resultats de les eleccions que es van celebrar el passat 20 d'octubre, per la qual cosa n'exigeixen l'anul·lació.





Els enfrontaments han durat més de tres hores, en les quals almenys sis universitaris han resultat ferits, entre ells dos amb traumatisme cranial i una altra amb traumatisme facial. Un metge també ha resultat ferit.









Per la seva banda, el comandant departamental de la Policia de La Paz, José Antonio Barrenechea, ha confirmat la detenció de diverses persones per atacs violents i per tenir explosius.





Les protestes a Bolívia van esclatar la mateixa nit de les eleccions presidencials arran de la suspensió sobtada de la transmissió dels resultats oficials just quan obligaven a una segona volta entre Morales i el candidat opositor Carlos Mesa.





Quan es va reprendre, gairebé 24 hores després, concedien la victòria en primera volta a Morales, per la qual cosa Mesa ha denunciat un "frau gegantesc". Tots dos van cridar a la mobilització dels seus, cosa que ha derivat en aldarulls. Almenys dues persones han mort i més de 190 han estat detingudes en aquestes dues setmanes.