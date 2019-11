Piqué entona el mea culpa després del fiasco contra l'Slavia

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué es va mostrar crític aquest dimarts amb els resultats de l'última setmana --derrota contra el Llevant i empat contra l'Slavia-- i va dir que entén que la gent esperi "més" d'ells, però també va demanar "paciència" perquè són líders a LaLiga i a la Champions.





"L'equip ha fet el partit que ens convenia, hem tingut ocasions però ens acumulàvem a la seva línia defensiva i ens agafaven a la contra. A la segona part hem jugat millor, hem tingut més ocasions, però la pilota no ha volgut entrar. Em quedo amb les sensacions positives", va afirmar Piqué en declaracions a Movistar.









"Candidats a la Champions? Ara mateix és difícil dir-ho. A casa aquest any de vegades hem tingut trams en què no hem jugat gaire bé. L'any de Luis Enrique, per exemple, va passar això i al final vam acabar guanyant el triplet. Demanaria una mica de paciència, entenem que la gent esperi més de nosaltres. No tant pel que fa als resultats, sinó pel que fa al joc", va comentar el central català.





"Els resultats no acompanyen en els últims partits. Encadenar dos partits sense guanyar a can Barça és estrany perquè hi ha exigència màxima. Malgrat empatar aquí a casa, cosa que no esperàvem, les sensacions no han estat dolentes", va afegir Piqué.





Finalment, el jugador culé va defensar que cada afeccionat tingui la seva opinió. "Fa molt de temps que soc en aquesta casa, la gent espera que les coses vagin millor i critica. Volem estar millor però és moment de tenir el cap fred. Som líders, hem de mantenir la calma i mirar de millorar", va finalitzar.