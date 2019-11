El Rei reivindica a la Policia Nacional com "crucial" per protegir els drets i les llibertats

El Rei Felip VI ha subratllat aquest dimecres que la Policia Nacional és una institució "crucial i indispensable" per a la democràcia espanyola, "una institució que ha demostrat ser un element fonamental per protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i per garantir la seguretat ciutadana".





Així ho ha posat de manifest en la inauguració del Congrés Internacional d'Igualtat de Gènere en l'Àmbit de la Seguretat, organitzat per la Policia Nacional a Toledo, amb motiu del 40 aniversari de la incorporació de la dona a la Policia Nacional.





El Congrés se celebra un dia després que els Reis participessin amb les seves filles a Barcelona en els actes del lliurament de premis de la Fundació Princesa de Girona, amb un fort desplegament de Mossos i Policia Nacional davant les manifestacions de protesta.









El Rei també ha incidit que si la Policia Nacional ha viscut un procés de transformació que l'ha convertit en una institució "oberta, moderna i propera", ha estat "en gran mesura" a causa del paper que tenen les dones policies.





"Espanya és avui una democràcia moderna i plenament consolidada, sota l'empara de la qual la igualtat s'ha anat desenvolupant fins a arribar a cotes inimaginables fa 40 anys", ha afirmat el Rei.





42 PIONERES EL 1979





De la mateixa manera, Felip VI ha recordat que el 30 de juny de 1979, 42 dones ingressaven, per primera vegada en la història, en la Policia Nacional.





En aquell any, ha rememorat, la Policia obria les seves portes per primera vegada "a un talent" que fins llavors "havia estat ignorat i desaprofitat", el talent de la meitat de la societat, el talent de les dones. "Aquestes 42 pioneres són avui més de 9.000 i són presents en totes les escales i categories del Cos Nacional de Policia, desenvolupant tot tipus de funcions i responsabilitats de comandament".





Al llarg de tot aquest temps, ha sentenciat, el compromís de les dones policia amb el servei públic i amb la protecció dels drets i llibertats de tots ha caracteritzat el seu full de serveis.





A l'arribar al palau de Congressos de Toledo cap a les 11.00 hores, el Rei ha estat rebut pel president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page; el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; la secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella; el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo; i el director operatiu adjunt de la Policia Nacional, Ángel González.





Abans d'inaugurar el Congrés, Felip VI s'ha reunit amb unes 13 persones, sobretot dones policies, amb les quals ha departit sobre la dona en la Policia Nacional amb motiu de 40 aniversari de la seva incorporació al Cos Nacional de Policia.