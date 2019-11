Carmena espera que es pugui formar un Govern de majoria progressista

L'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena ha confiat aquest dimecres en què la classe política hagi "après la lliçó" de les últimes eleccions generals, i si el proper 10 de novembre hi ha una majoria progressista, "tots els grups progressistes constitueixin de veritat una unitat de govern, independentment de quina sigui la fórmula".









"Crec que no cal anar a la fórmula, cal anar a unitats de progrés que responguin a aquest desig que crec que té la majoria dels espanyols que continuem progressant i no tornar enrere", ha assenyalat Manuela Carmena a preguntes dels periodistes aquest dimecres a Càceres.





Així, Carmena s'ha mostrat convençuda que diumenge "canviarà", la situació, ja que "la classe política ha hagut d'aprendre la lliçó", ha dit.





"Si finalment el resultat és com va ser a l'abril, que la major part dels espanyols s'inclinen per alternatives progressistes, i que per tant el nombre dels espanyols que són conservadors és menor", ha confiat que "tots els grups progressistes constitueixin de veritat una unitat de govern, independentment de quina sigui la fórmula".





En qualsevol cas, ha assenyalat que a més de l'Estat, els ajuntaments "tenen molta responsabilitat" i per tant, "encara que tots desitgem que com més aviat hi hagi un govern, encara sense govern es poden seguir fent moltes coses", ha ressaltat.









POLÍTIQUES PÚBLIQUES I ENVELLIMENT





Manuela Carmena s'ha pronunciat d'aquesta manera aquest dimecres a Càceres, on ha ofert una conferència sobre la importància de les polítiques públiques i l'envelliment, sobre la qual ha explicat que les seves reflexions parteixen de la seva "pròpia identitat" a causa de que als seus 75 anys forma part d'aquest col·lectiu de gent gran.





Manuela Carmena ha explicat que en la seva etapa al capdavant de l'Ajuntament de Madrid van ser "conscients que hi havia una sèrie de problemes molt profunds" en persones grans, però "era difícil relacionar-los amb l'edat, sinó que tenien molt a veure amb el s'esqueixi o desempoderament que es produeix de la gent gran".





Segons ha explicat, una vegada que la gent es jubila "perden les estructures de relacions socials", de manera que "en moltes ocasions viuen processos molt greus de solitud", per això ha ressaltat que a l'ajuntament es van dedicar a "fer una alternativa contra la solitud, dins del que dèiem la política de les cures" i van celebrar un congrés sobre la "soledat no volguda".





En aquest sentit, l'exalcaldessa de Madrid ha plantejat que "potser s'ha desenfocat molt tota una política tradicional a Europa que considera a la gent gran com una mica aliens", pel que ha instat a "repensar per què hem infantilitzat a la gent gran i per què els hem desempoderat", així sobre" com tornar-los a donar poder".





Finalment, Carmena ha lamentat que sobre els majors s'ha "considerar que calia jubilar en tots els sentits de la paraula", quan al seu judici "és al revés", ja que "cal adonar-se que hi ha activitats que només poden fer els majors", de manera que "cal facilitar-los que les puguin fer".