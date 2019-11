Els CDR van contactar amb empresaris per obtenir els químics necessaris per fabricar explosius

l membre de l'Equip de Resposta Tàctica (ERT) dels Comitès de Defensa de la República (CDR) Jordi Ros, detingut i en presó provisional, va contactar amb empresaris, industrials, particulars i comerços per intentar adquirir 200 quilos de parafina, un centenar de litres de diferents productes químics considerats precursors d'explosius així com material de laboratori per aconseguir fabricar tèrmit, segons el sumari de la causa a què ha tingut accés Europa Press.





En concret, segons un informe de la Guàrdia Civil que es troba en la causa que se segueix a l'Audiència Nacional, "els productes s'estarien elaborant, de forma conjunta, en dos llocs: carrer Romeu de Sabadell i carrer Sant Jaume de la localitat de Sant Fost de Campsentelles ", lloc a què deien" el laboratori "; i en la seva elaboració estarien participant a el menys, Ros i els també detinguts Alexis Codina i Germinal Tomàs, que serien el "nucli productor" dins de "grup de més entitat".













Ros, però, es va encarregar d'adquirir els productes químics, d'acord a l'informe. Estant sota vigilància va contactar els dies 16 i 17 de maig "amb diversos individus, amb la intenció d'adquirir '200 quilograms de parafina'" que esperava aconseguir de "empresaris i industrials, persones que per aquesta condició tenen accés, sense aixecar sospites, a l'adquisició d'aquest material i en tan significativa quantitat "i que serien" membres o simpatitzants "dels CDR.

Encara que un d'ells li va arribar a prevenir de l'perill de la seva possible ús amb fins delictius, Ros no va desistir en l'afany i ja al mes de juliol, va seguir en la seva tasca d'adquirir productes químics considerats precursors d'explosius. La Guàrdia Civil detalla un llistat de contactes que va establir al llarg de diversos dies, amb més o menys èxit, per assolir aquests fins, mitjançant "cobertures legals obtingudes utilitzant favors de terceres persones o empreses a les que representen".





Així, el 17 de juliol va trucar a una empresa dedicada a la fabricació i manipulació de vidre tèrmic per a material de laboratori però no venien a l'detall i va demanar orientació i el dia 22 va contactar amb una empresa de Sabadell per adquirir amb urgència unes 20 boles de rodaments (colinetes) mida "bala" i encenalls de ferro. A continuació, va contactar amb 6 proveïdors, fàbriques i farmàcies, interessant-se per l'adquisició d'una caixa de sabó líquid "+ B.0", entre els ingredients hi ha el gliceril, la metilisotiazolinona i Methylchloroisothiazolinone.





Tres dies després, crida a un altre individu, Joan Urrea, segons el sumari, i li diu que vol comprar 25 litres d'àcid nítric i altres tants d'àcid sulfúric però en l'empresa química que ell li havia recomanat demanen el NIF per vendre aquesta classe de productes vetats a particulars. D'acord detalla la Guàrdia Civil, Urrea li va dir que ho comprés a nom de la seva pròpia empresa per eludir el control.





D'acord als seguiments efectuats per l'Instuto Armat, Ros va aconseguir el seu propòsit. Va adquirir els 50 litres a l'endemà i se'ls va emportar a la seva furgoneta. A continuació, va comprar unes botes de seguretat i un respirador amb filtre per a productes químics. En tota aquesta maniobra, es va cuidar: El seu mòbil estava apagat i després, va canviar de terminal, el que per als investigadors "no és casual".





'LES COMPRES'





En els dies següents, va continuar 'de compres'. Va adquirir una bàscula de precisió i un equip o aparell d'electròlisi, dues garrafes de 25 litres d'amoníac i una altra d'àcid clorhídric, va reservar la compra d'un litre de formol, aigua oxigenada, cargols, 'rodes', una bombona de càmping gas, un quilogram de Carbonat de potassi que ja fos directament o amb la intermediació de la seva germana i d'altres dels detinguts.





És el cas de Germinal Tomas, que va adquirir, per exemple, una rebladora i un morter o d'Alexis Codina, que van ser fotografiats al pati de l'habitatge a Sant Fost de Campsentelles que denominaven "el laboratori" al costat de Jordi Ros, manipulant material divers i garrafes blaus com les adquirides en l'empresa de químics.





D'acord a la tesi dels investigadors, buscaven fabricar un compost explosiu denominat Tèrmit, ja que tant els ingredients com les eines necessàries coincideixen amb les seves adquisicions, així com els passos que haurien seguit i que concorden, segons detalla la Guàrdia Civil, amb tutorials de accés públic sobre aquest assumpte.





NOTES PER A FABRICAR CLORATITA





Un informe de seguiment que obra en el sumari diu que el 25 d'agost van estar tractant d'aconseguir-: La vigilància va apreciar "espurnes i una gran fumera" que "confirma que estarien duent a terme les activitats de manipulació, fabricació o elaboració de productes perillosos, nocius o prohibits ".





Les restes d'escombraries que va intervenir la Guàrdia Civil després apuntaria a la fabricació de Tèrmit i adverteix que "les possibles reaccions químiques" d'aquest component "així com la seva manipulació incontrolada amb altres elements, poden desencadenar conseqüències devastadores".





No obstant això, crida l'atenció per "summament greu", sobre "l'aparició de notes manuscrites amb instruccions per a la confecció de l'explosiu" cloratita ", àmpliament utilitzat per grups terroristes a causa de la senzillesa que és de confeccionar" i que es van trobar també entre les escombraries.





En aquest sentit, destaca que "per a la fabricació de la Tèrmit no és necessària la utilització de molts dels components adquirits". "Es pot inferir, sense cap mena de dubte, que s'està elaborant un altre tipus de substàncies explosives, encara més virulentes que el tèrmit i que, després de la troballa de les anotacions manuscrites, es pot inferir que es tracta d'Cloratita, nitrocel·lulosa, àcid Pírico etc. ", diu l'informe.





A més, els investigadors no descarten que Ros "pogués haver adquirit o tingut accés a altres substàncies i materials fora dels canals de distribució habitual i legal o burlant, d'alguna manera, les mesures de control i vigilància establertes per a la seva venda".





ACCIONS CONTRA PERSONES O BÉNS





"La finalitat d'aquestes activitats respon a la seva determinació per elaborar compostos perillosos com ara la Tèrmit, així com diferents tipus d'explosius: Cloratita, àcid pícric, Anfo, etc., amb l'objectiu de ser emprats contra persones o béns en el marc de accions tendents a facilitar la secessió de Catalunya i implementar la república catalana atenent així, segons el seu propi parer, a el mandat emès pel poble català durant el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 ", diu la Guàrdia Civil.





L'informe dóna per constatat que "un cop proveïts dels elements idonis per a la seva fi, i amb manifesta vocació d'executar l'acció delictiva perseguida", els esmentats explosius anaven a ser utilitzats per part de l'organització criminal que integra Jordi Ros "contra persones , llocs o punts sensibles com el Parlament de Catalunya o infraestructures crítiques "i" no es descarta la finalitat de l'enviament d'explosius mitjançant paqueteria a les casernes de la Guàrdia Civil consultats pel mateix Jordi Ros a través d'Internet ".





VIDEOS DE L'11-S A NOVA YORK





Però això no és tot, el mateix Jordi Ros va comentar amb un altre membre de l'Equip de Resposta Tàctica (ERT), Alexis Codina, un vídeo que fa a l'atemptat de 11-S a Nova York (EUA) que relacionava l'explosiu termita - -un dels que estaven fabricant, segons acredita la investigació-- amb la caiguda de les torres bessones.





Segons converses intervingudes entre tots dos, i després de veure aquest vídeo, els integrants de l'ERT parlen en els següents termes: "dos passos una reacció per escalfar i una altra per petar" (...) "¿et ensenyo com fan l'òxid de ferro? Jo l'òxid de ferro el tinc controlat "(...)".





CONTRA ESTRUCTURES CRÍTIQUES





Per aquests indicis i altres relatius a la implicació de tots dos en la confecció de precursors d'explosius, la Guàrdia Civil conclou que les esmentades substàncies anaven a ser utilitzades contra infraestructures crítiques o punts sensibles com; Parlament, Torres elèctriques, casernes de la Guàrdia Civil, o com sosté el propi Ros a les intervencions efectuades, com "maniobra de distracció o decepció".





A la llum del conjunt de diligències practicades fins al moment, on es demostra l'existència d'una organització que compleix amb les criminalitat organitzada, la Guàrdia Civil situa a banda i investigats en el "nucli productor", encarregat d'elaborar, amb la finalitat de " subvertir l'ordre constitucional alterant l'ordre públic amb derivació a la pròpia seguretat ciutadana per facilitar la instauració d'un govern independent en forma de república a Catalunya ".





ENTRAR AL PARLAMENT ENDERROCANT A MOSSOS





Una de les converses intervingudes per la Guàrdia Civil que obren en el sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional contra els membres de l'Equip de Resposta Tàctica dels Comitès en Defensa de la República revela que el seu pla per assaltar i atrinxerar-se en el Parlament quan es difongués la sentència de l' 'Procés' passava per accedir "enderrocant" Mossos d'Esquadra un per un i emmanillant-los amb brides.





Així ho va fer saber Jordi Ros a Alexis Codina quan va anar a veure a casa el 12 de setembre de 2019, tot just 10 dies abans que explotés la 'Operació Judes' per la que ells i altres cinc membres de el grup van ser detinguts i es troben a la presó provisional.





En aquella trobada, tots dos van analitzar les tàctiques utilitzades pels Mossos de d'Esquadra i els agents de paisà en tasques de seguretat i en un moment donat, es va esmentar que "una bona estratègia consistiria a 'anar enderrocant Mossos de d'Esquadra, reduint-los , i posant-los unes brides a manera d'esposes ' ", segons recull un dels informes de la Guàrdia Civil.





Van comentar que era important "anar a pel cap" d'el dispositiu per escapçar a les forces policials, elements que "van ser corroborats a través dels mitjans tècnics d'escolta i gravació instal·lats en el domicili d'Alexis Codina" sobre la marxa pels agents que exercien la vigilància autoritzada per l'Audiència Nacional.





En la seva declaració davant la Guàrdia Civil el 24 de setembre, Ros va reconèixer aquella conversa encara que va matisar que si bé Codina li havia plantejat aquella com bona estratègia, ell no es va involucrar de forma violenta a l'acció de Parlament perquè considerava que no era el moment de fer-ho i així, que no estava d'acord.





Amb tot, ha apuntat que ja havien fet un intent l'1 d'octubre de 2018 "gairebé reeixit d'ocupació" de Parlament i va reconèixer que aquest mateix mes de setembre havia estat en els voltants de l'edifici "però amb una actitud no

violenta ".





En la causa que instrueix el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 estan personats com a acusacions populars Vox, l'Associació de Víctimes de l'Terrorisme (AVT), Dignitat i Justícia, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC), Mans Netes i l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), representada pel despatx Fuster-Fabra Advocats i que a més exerceix la direcció lletrada.