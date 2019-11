Sánchez no descarta l'abstenció del PP

El president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, s'ha mostrat obert a que el Partit Popular s'abstingui perquè els socialistes no hagin de dependre dels vots dels partits socialistes.













Així mateix, el candidat de l'PSOE ha rectificat les polèmiques declaracions que va fer sobre la Fiscalia en què insunuó que depèn de Govern. "No vaig ser precís en la meva afirmació", ha dit a manera de disculpa després que la majoria d'agrupacions de fiscals hagin criticat les seves paraules.





"Cal ser humil", ha assenyalat Sánchez en una entrevista a La Sexta, recollida per Europa Press, en què ha reconegut que li ha contrariat la polèmica que ell mateix ha generat i que ha atribuït a estar "moltes hores davant d'un micròfon "quan ha estat un president que" ha respectat tant l'autonomia fiscal com la independència de el poder judicial ".





Així s'ha pronunciat després que dimecres insinués en una entrevista a RNE que la Fiscalia actua sota les ordres de Govern per portar de tornada a Espanya a l'expresident català fugat Carles Puigdemont.





Sánchez ja va matisar les seves paraules el mateix dimecres, després de les crítiques que les seves declaracions van suscitar de manera immediata entre les associacions de fiscals. El president va escriure al seu compte de Twitter que "la Fiscalia compta amb el suport de Govern en la defensa de la Llei i de l'interès general", una manera de dir que és el Ministeri Fiscal qui porta la iniciativa, i no a l'inrevés.





En realitat, aquesta polèmica neix de l'debat a la televisió entre els cinc candidats a la Presidència de dilluns passat, en què Sánchez va anunciar com si d'un compromís electoral es tractés que portaria de tornada a Espanya a Puigdemont.





Preguntat a RNE el dimecres com pensava complir aquesta promesa, Sánchez va inquirir a l'entrevistador: "La Fiscalia de qui depèn?". Quan el periodista li va contestar que de el Govern, Sánchez va replicar: "Doncs ja està".





EXPRESSIONS QUE UTILITZEN A DEBATS





Sánchez ha justificat que dilluns prometés portar de tornada a Espanya a Puigdemont perquè són "expressions que s'utilitzen en debats" i ha aclarit que el que va voler dir va ser que en un Estat de Dret com és Espanya "no hi ha ningú per sobre de la llei "i, per tant, la sentència de l'Suprem que condemna als dirigents de l' 'Procés' ha de complir també per als líders fugats, com és l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





En aquest sentit, ha assenyalat que el Govern "es compromet a ajudar a la Fiscalia" per aconseguir l'objectiu que els fugats tornin a Espanya perquè rendeixin comptes amb la justícia.

Preguntat per la manera en què l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va celebrar les paraules de Sánchez per considerar que poden beneficiar al seu client, Sánchez ha pretès minimitzar el seu possible impacte indicant que la reacció de Boye forma part dels seus "estratègies de defensa".





I ha reivindicat que el Govern està ajudant a el poder judicial perquè, en la seva relació amb la justícia belga, es procedeixi a l'extradició de l'expresident.