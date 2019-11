Nou revés judicial a Colau: el TSJC declara nul el seu reglament de 'multiconsultas'

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona, la normativa que es va aprovar el 6 d'octubre de 2017 per dur a terme per realitzar 'multiconsultes'.





EL REGLAMENT NO VA RESPECTAR EL RÈGIM LEGAL BÀSIC





En la dissertació jurídica sobre la qüestió el TSJC admet que “és possible establir consultes com les que preveu el reglament, però aquestes han de sotmetre's a la normativa estatal”. Però que conforme al mateix “és evident que en el reglament aprovat no respecta el que s'estableix en aquest precepte puix que tan sols preveu l'aprovació de la iniciativa ciutadana per part del Consell Municipal, però omet tota referència a la necessitat de recaptar l'autorització del Govern de la Nació, sense que la referència que efectua l'article 77.1 del Reglament suposi donar compliment al mandat legalment establert, atès que deixa a la interpretació d'aquest precepte el compliment de tal requisit permetria la convocatòria de la consulta sense sol·licitar tal preceptiva autorització”.





És a dir l'aprovació del Reglament de Participació supera l'àmbit de competències del nivell institucional local. Per a celebrar “multiconsultes” a la ciutat de Barcelona, s'hauria de demanar permís al nivell estatal, al qual en cap moment es va sol·licitar la preceptiva autorització.





I és que la Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa entén que no es respecta la legislació de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, ja que “no respecta el que s'estableix” i “tan sols preveu l'aprovació de la iniciativa ciutadana per part del Consell Municipal, però omet tota referència a la necessitat de recaptar l'autorització del Govern de la Nació”. També descarta que la Carta Municipal de Barcelona li atorgui competències en aquest àmbit a l'Ajuntament.





En resum resulta evident, per al TSJC, que el reglament de Participació de l'Ajuntament de Barcelona a més “tampoc respecta el règim legal bàsic establert en l'article 71 de la LBRL, per la qual cosa també procediria l'anul·lació d'aquest”.





L'AJUNTAMENT VA OMETRE UN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA





Així mateix en la seva fallada la secció cinquena de la Sala del contenciós- administratiu afirma que “en el present caso resulta evident que s'ha prescindit del tràmit d'una nova informació pública en afectar les modificacions introduïdes a aspectes substancials del reglament i és pel que resulta procedent estimar el recurs interposat” al no haver seguit el Reglament de Participació el procediment legalment establert per a la seva aprovació.





HISTÒRIA DEL NOU FRACÀS DE ADA COLAU





El reglament de la multiconsulta es va aprovar a l'octubre de 2017 per a “suposadament” donar veu als barcelonins però aquest “projecte estrella” mai va comptar amb el plàcet dels grups de l'oposició. L'executiu local tenia previst celebrar diverses consultes; dues dirigides a tots els barcelonins i altres més territorials que afectaven els districtes.





La decisió del TSJC suposa afegir, un nou fracàs, a l'històric que acumula l'alcaldessa, Ada Colau i a més estableix jurisprudència que afectarà els ajuntaments que decideixin preguntar als ciutadans sobre certs projectes de la seva ciutat mitjançant aquest mecanisme.