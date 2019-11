Planeta ha tancat aquest dimecres la seva xarxa comercial i els canals de venda de Cercle de Lectors per la "insostenibilitat" de el model, han informat fonts de el grup. Cinc anys després que l'editorial es fes amb el control d'una marca amb 57 anys d'història, després de comprar-la en la seva totalitat a Bertelsmann, l'històric club de lectura per subscripció tancarà davant la impossibilitat d'afrontar amb solvència la seva reconversió a l'era digital.





El grup ha avisat als seus venedors per burofax del tancament de la xarxa, que funcionava amb un model de subscripció pel qual un agent lliurava als socis el catàleg, i després passava a recollir la comanda i al cap d'unes setmanes portava el llibre: "Seguíem funcionant de la mateixa manera. s'ha intentat canviar el model però no s'ha pogut".





Són aquestes mateixes fonts les que reconeixen que "ha canviat la situació espanyola en l'àmbit cultural i d'oci, i és difícil entrar a les llars", en els quals les noves tecnologies s'han implantat amb força.









També ha cobrat molta importància la compra digital, la immediatesa en rebre els productes a casa i nous competidors: "La gent no vol esperar-se, i tot això fa que aquest model sigui insostenible".





DEUTE I UN MODEL OBSOLET





Malgrat les millores i l'estalvi de costos, la mesura implementada dimecres ha estat tancar la xarxa comercial i tots els canals de venda. En aquesta decisió pot haver pesat el llast d'un passiu comptable que feia anys que es mantenia.





Segons els comptes als quals ha tingut accés el diari 'El País', el deute de la unitat s'havia incrementat de forma accelerada des del passat 2013. El deute acumulat a final de 2017 va ser de gairebé cinc milions d'euros, la qual cosa va obligar en l'exercici de 2018 a realitzar una ampliació de capital per poder continuar mantenint a flotació la línia de negoci, malgrat que els propietaris ja tenien al cap un traspàs o el seu tancament.





Si Cercle de Lectors era un canal amb un milió de llars, actualment el model no estava basat en socis obligats a comprar puntualment, sinó més aviat en una cartera de clients esporàdics i més fluctuant.





Això feia difícil la viabilitat del projecte ja que existeixen alternatives que, a canvi d'una major fidelitat dels clients, proporcionen un model de lectura adaptat a les noves tecnologies de comunicació.





En el burofax enviat als treballadors es pot llegir: "Em costa moltíssim dir aquestes paraules, però avui Circulo de Lectors tanca tota la seva xarxa comercial, la seva pàgina web i tots els seus canals de venda. S'ha acabat una etapa meravellosa, inoblidable envoltat de tots vosaltres que us considero part de la meva família. A partir d'aquest moment no podeu lliurar ni un només lliuro que us quedi a casa".