CC.OO. avisa que Bimbo obliga els seus autònoms a treballar més de 50 hores

La Federació d'Indústria de Comissions Obreres a Cantàbria (CC.OO.) ha avisat aquest dilluns que, els treballadors econòmicament dependents de Bimbo, Trades, estan "superant amb escreix" les 50 hores de jornada laboral setmanal que van pactar amb l'empresa a l'abril de 2018 en l'Acord d'Interès Professional (AIP), un document que regula les seves condicions laborals i que encara segueix vigent.





La secció sindical de CCOO ja ha enviat un escrit a Bimbo recordant que és potestat de l'empresa organitzar les rutes, el nombre de clients a visitar i la seva freqüència i que, a dia d'avui, se superen amb escreix les 50 hores que recull l'AIP.





En aquest sentit, el sindicat ha exigit a l'empresa que compleixi el que rubricat a l'AIP i solucioni amb urgència el desfasament laboral existent, amb jornades on fins i tot a la setmana es passa de les seixanta hores laborals.









A més, el sindicat també ha denunciat que els Trades "estan rebent coaccions i amenaces" per part de l'empresa quan volen cenyir-se a l'acompliment de la jornada de 50 hores i així també ho han fet constar a la carta remesa el 3 d'octubre amb la qual volen tancar "un problema que vulnera els drets laborals dels repartidors de Bimbo".





CCOO ha valorat de "perversa" l'estratègia de Bimbo que, "per si no fossin suficients les 50 hores, ara ha anunciat una reestructuració de rutes i una reducció de personal que no farà més que augmentar la precarietat que ja pateix la seva plantilla", ha denunciat el sindicat en un comunicat.





A Cantàbria realitzen els treballs de repartiment 29 Trades, als quals se sumen altres tres treballadors amb relació laboral amb Bimbo Martínez Comercial, que també tenen destinades aquestes tasques. Aquests treballadors recorren diàriament la geografia regional d'una punta a una altra en "maratonianes jornades" per repartir els productes de Bimbo en supermercats, grans superfícies, petites botigues, bars, restaurants, etcètera.





El delegat de CCOO a Bimbo, Paco Flores, ha assenyalat que a Cantàbria hi ha intenció per part de l'empresa de reestructurar les rutes, tal com ja els ha donat a conèixer l'empresa tot i que encara no hi ha una proposta ferma. "Estem convençuts que l'eliminació de rutes minvarà la qualitat de el servei, afectarà les vendes i portarà amb si acomiadaments", ha indicat.





Per Flores, "és incomprensible" que vulguin fer aquesta reestructuració de rutes "quan saben perfectament que ara mateix ja estem treballant per sobre de les hores que vam pactar a l'AIP. Estan vulnerant els nostres drets com a treballadors i sobre ens pressionen i amenacen si no complim amb els repartiments".





Per al representant sindical de CCOO, resulta "inexplicable", més quan anuncien inversions i realitzen compres de fàbriques en altres regions. "Ens volen fer creure que hi ha pèrdues quan és evident que no és així. Volen guanyar més a compte de precaritzar-nos i abusar del nostre esforç i de la nostra predisposició per tirar endavant l'empresa", ha conclòs.