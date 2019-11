Asens apel·la a votants socialistes i d'ERC: "Som el vot útil de l'republicanisme"

El candidat dels comuns a Congrés per Barcelona, Jaume Asens, ha demanat el vot dels socialistes descontents amb el seu candidat i president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, i també als d'ERC decebuts amb el partit: "Nosaltres som el vot útil del republicanisme efectiu".





"Diem a aquests socialistes que el nostre partit és també casa seva", ha dit davant unes 150 persones en un acte a Tarragona aquest dijous al costat del seu número dos, Aina Vidal; el candidat a Congrés per Tarragona, Ismael Cortés; la diputada al Parlament Yolanda López, i la primera tinent d'alcalde de Tarragona, Carla Aguilar.





Ha demanat als "socialistes que se senten enganyats per Sánchez" que no es quedin a casa el diumenge, i ha defensat que ells són el vot útil per als socialistes que no renuncien als seus principis en uns comicis en què creu que votar Sánchez és votar per donar-li les claus de la Moncloa a el candidat de PP, Pablo Casado.