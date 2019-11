Tsunami Democràtic convoca tres dies més de mobilitzacions entre l'11 i el 13 de novembre

Tsunami Democràtic ha advertit aquest divendres que entre el 11 i el 13 de novembre proposarà l'acció més ambiciosa que ha presentat la plataforma fins al moment, que ha comparat amb "un 11S de tres dies", i ha assegurat que mentre no hi hagi una solució política, la gent continuarà mobilitzada.













"Demana festa a la feina almenys un dels dies. Has d'estar disposat a desplaçar pel territori, i si pots, a passar la nit fora", ha explicat la plataforma en un comunicat, i ha afegit que serà necessària roba de abric, bateries per al mòbil, menjar, sac de dormir, tenda de campanya i una actitud tenaçment no violenta, textualment.





Amb tot, Tsunami ha cridat a la mobilització mentre no hi hagi una solució a l'"exercici del dret a l'autodeterminació, la llibertat dels presos, exiliats i represaliats, i el lliure exercici de drets fonamentals", sigui quin sigui el resultat de les eleccions .





Per a l'acció d'aquest dissabte 9 de novembre, jornada de reflexió, l'organització ha apuntat que hi ha centenars d'accions programades en més de 300 municipis catalans, en una convocatòria que a més de ser per desobeir a la Junta Electoral Central (JEC), també vol provar com funciona la 'app' que han desenvolupat.





"Suposarà la primera vegada que s'utilitzi l''app' de Tsunami. S'utilitzarà per a petites comunicacions que seran essencials per a provar-la tècnicament i que tothom se la faci seva. Serà un dia de protesta, però també un test", ha afegit tsunami en el comunicat.





A més, ha anunciat que en la jornada, que tindrà com a epicentre la plaça Catalunya de Barcelona, hi haurà actuacions de grups com Amics de les Arts, Companyia Elèctrica Dharma, Doctor Prats, Els Catarres, Miquel del Roig i Ebri Knight, "i moltes més sorpreses".