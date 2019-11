Sergio Oya: "El Reglament de les multiconsultes de l'Ayuntament de Barcelona no va respectar ni la legislació catalana ni l'estatal"

El lletrat, Sergio Oya, ha representat a l'Associació Advocats Catalans per la Constitució que va portar als tribunals a l'Ajuntament de Barcelona per l'aprovació del Reglament de Participació que regula les "multiconsultas". El Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) els ha donat la raó i ho ha declarat nul.









L'advocat, Sergio Oya, lletrat de l'Associació Advocats Catalans per la Constitució













Oya explica que en el seu dia "van analitzar tot el tràmit que s'havia dut a terme amb el Reglament de Participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona i vam trobar defectes tant de forma com de fons".





En aquest sentit afirma el lletrat Sergio Oya que "el principal defecte trobat va ser que s'havia aprovat el Reglament sense respectar el procediment legalment establert. Es van introduir modificacions substancials que no van ser sotmeses a informació pública perquè la ciutadania opinés ".





I clar estem parlant, prossegueix Oya, "d'un Reglament de Participació Ciutadana, com el de l'Ajuntament de Barcelona, on es persegueix precisament això, la participació ciutadana. Nosaltres vam defensar que si s'introduien modificacions substancials haurien de ser consultades a la població i com no es va fer, per això el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha declarat nul tot el Reglament de Participació Ciutadana ".





Aquest va ser un dels motius de nul·litat del mateix però en paraules del lletrat de l'Associació d'Advocats Catalans per la Constitució el "el TSJC dóna un pas més i entra en una qüestió de fons que és que el reglament no respectava la Llei de Bases de règim local. Aquesta és la Llei estatal que permet les consultes ciutadanes, però sempre que, es demani l'autorització al govern de la nació i en aquest cas no es va regular res d'això. Per aquest motiu el TSJC també afirma que el Reglament és nul perquè no preveu aquesta autorització, se la salta ".





Admet Oya que la competència de la participació és "d'àmbit municipal, però s'ha de fer bé, s'ha de regular. Com estableix l'article 71 de la Llei de bases de Règim Local. Cal demanar una autorització a Govern de la nació per fer aquest tipus de consultes ".

















L'ASSOCIACIÓ D'ADVOCATS CATALANS PER LA CONSTITUCION DEFENSA LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA D'ACORD AMB LA LLEI





Els propers passos de l'Associació d'Advocats Catalans per la Constitució és "esperar quins són els passos que seguirà l'Ajuntament de Barcelona. Si recorre al Tribunal Suprem i allà mantindrem els nostres arguments i que ha confirmat el TSJC amb aquesta sentència ".





I aquesta associació ho té molt clar "a l'analitzar el reglament vam veure que no estava ben fet ni pel que fa a la forma ni el fons i que s'estava atemptant contra la normativa estatal. La nostra Associació defensa la participació ciutadana, però aquesta s'ha de fer bé. Es poden fer consultes però respectant la normativa tant catalana com estatal ".





L'anul·lació de l'TSJC del Reglament de Participació Ciutadana no és l'únic precedent d'un error en contra d'un Ajuntament per la seva deficient tramitació, "també va passar una cosa semblant a Pozuelo de Alarcón a Madrid. El tipus de consulta que es volia fer tenia un caràcter refrendari i necessitava el permís de Govern de la Nació. Aquesta anul·lació la va dictar el TSJ de Madrid" assevera Oya.