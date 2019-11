El forense examina a el cosí d'Abidal per les sospites sobre el trasplantament de fetge

Un metge forense, per ordre judicial, ha examinat a el cosí de l'exjugador de Barça i actual secretari tècnic de club, Eric Abidal, per acreditar que efectivament es va sotmetre a una operació de trasplantament de fetge el 2012, com a donant a el futbolista.













El familiar de l'exjugador, Gérard Armand, ha comparegut aquest divendres com a testimoni davant del jutjat d'instrucció 28 de Barcelona, que el va citar en el marc de la investigació per suposades irregularitats en el trasplantament.





En una atenció als periodistes després de la testifical, l'advocat d'Abidal, Carles Monguilod, ha explicat que Armand ha ratificat que es va sotmetre a les proves per passar el test de donant, ha confirmat la seva relació de parentiu i ha ressaltat que "no té res a amagar ni hi ha hagut cap irregularitat ".





"També ha insistit que no va rebre cap diners ni cap compensació, que seria delictiu haver-ho rebut", ha remarcat el lletrat defensor.





El Jutjat havia arxivat la causa a l'octubre de 2018 a l'considerar que faltaven "indicis bastants, tractant-se en tot cas de meres conjectures i sospites" els arguments esgrimits per reobrir-, però l'Audiència ha estimat dos recursos d'apel·lació presentats per la Fiscalia i l'Advocacia de l' estat, i el cas es va haver de reobrir.