El Suprem dóna la raó a Jupol i els policies desplaçats a Catalunya podran votar

La Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem ha estimat les mesures cautelars presentades pel sindicat Jupol per garantir l'exercici de el dret de sufragi en les eleccions d'aquest diumenge dels policies desplaçats a Catalunya.





MÉS INFORMACIÓ JUPOL recorre al Suprem perquè els policies desplaçats a Catalunya puguin votar





El sindicat Jupol va basar les seves reclamacions en l'article 74 de la LOREG que ordena el Govern -previ informe de la Junta Electoral Central- a regular les especialitats per al vot per correu de personal embarcat en vaixells de l'Armada, de la Marina Mercant o de la flota pesquera, del personal de les Forces Armades Espanyoles i dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat que estiguin complint missions a l'exterior, així com per al vot per correu dels ciutadans que es trobin temporalment a l'estranger entre la convocatòria de un procés electoral i la seva celebració.





El Suprem ha ordenat per això a la Junta Electoral Central (JEC) que arbitri un procediment perquè els policies puguin exercir el seu dret a vot en les eleccions generals. D'aquesta manera la JEC s'haurà d'habilitar aquest procediment perquè els policies desplaçats a puguin votar fins al proper 10, inclusivament en una mesura que ha d'afectar més a tots els agents que hagin estat desplaçats a Catalunya des del passat 31 d'octubre. A més l'Alt Tribunal ordena a la Junta que el recompte de vots dels agents pugui dur-se a terme fins al proper dia 13.





En l'acte el Suprem sosté que no li correspon substituir a l'administració electoral en el seu exercici però sí arbitrar criteris que haurà de seguir la JEC per facilitar el dret a vot dels membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat a l'empara de la previsió expressa de l'article 74 d'aquesta llei en cadascuna de les províncies de la comunitat autònoma de Catalunya on estiguin destacats els policies nacionals electors.





Per la seva part el Ministeri de l'Interior ha d'adoptar totes les mesures necessàries per a això desplaçant a tots els empleats de correus que siguin pertinents a l'efecte.