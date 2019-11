Rivera rebutja la il·legalització de partits nacionalistes defensada per Cs a Madrid

El líder de Ciutadans i candidat a la Presidència de Govern, Albert Rivera, s'ha referit aquest divendres a la iniciativa de Vox contra els partits separatistes, recolzada pel PP i Cs a l'Assemblea de Madrid, afirmant que "es pot ser independentista" però no es pot finançar amb diners públics als violents i als que pretenen "destruir la democràcia".









La proposició no de llei aprovada aquest dijous a la Cambra autonòmica insta el Govern espanyol a il·legalitzar "els partits separatistes que atemptin contra la unitat de la nació". A més, demana a la Unió Europea que s'inscrigui als Comitès de Defensa de la República a la llista d'organitzacions criminals i terroristes i reclama que aquest grup no rebi subvencions ni ajudes públiques.





En una compareixença davant els periodistes en un pavelló esportiu de districte madrileny de San Blas, on càrrecs i afiliats de Cs han jugat un partit de futbol, se li ha preguntat a Rivera si el seu partit estaria disposat a aprovar una iniciativa similar al Congrés.





"A Espanya es pot ser independentista, liberal, conservador, socialista i fins comunista. Però no es pot ser violent i rebre diners públics", ha respost el líder de la formació taronja, acompanyat pel vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado , la vicealcaldessa de la capital, Begoña Villacís, i el cap de llista a Congrés per Badajoz a les eleccions generals, María José Calderón.





NO FINANÇAR ELS ACTES VIOLENTS D'ARRAN





Segons Rivera, els espanyols estan "farts de finançar la violència" que exerceixen la CUP i les joventuts d'aquest partit català, Arran, "convocant actes violents que acaben amb detinguts, amb llançament de pedres o d'ampolles".





"No es pot finançar amb diners públics a aquells que volen destruir la democràcia", a aquells partits que "no condemnen la violència" o que fins i tot "la encoratgen i la aplaudeixen", ha subratllat.





En aquest sentit, ha defensat que es pot ser un líder separatista, però no "cometre sedició i malversació de fons públics", com en el cas dels polítics i activistes catalans condemnats pel Tribunal Suprem en relació amb el procés independentista.





UN 3% DEL VOT NACIONAL PER ENTRAR AL CONGRÉS





D'altra banda, el president de Ciutadans ha reivindicat la proposta d'exigir un mínim de el 3% del vot nacional per poder obtenir representació al Congrés, la qual cosa dificultaria l'entrada de formacions nacionalistes i independentistes.





"Nosaltres preferim guanyar-los a les urnes i protegir-nos democràticament", ha explicat, assenyalant que amb aquesta proposta busquen que els separatistes "no puguin condicionar totes les polítiques nacionals", les lleis, els pressupostos generals de l'Estat i les mocions de censura.





No obstant això, "el PP i el PSOE no han volgut mai posar fre a aquest abús i a aquest xantatge dels nacionalistes", ha lamentat, abans d'afegir: "Ja està bé de demanar perdó per defensar la democràcia i no voler mirar cap a un altre costat".