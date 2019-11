Més de 37 milions d'espanyols estan cridats a les urnes el 10-N

Més de 37 milions d'espanyols estan cridats a votar aquest diumenge a les quinzenes eleccions generals que se celebren a Espanya en la recent etapa democràtica i les quartes dels últims quatre anys. Amb la seva papereta, els electors han de designar els 'amos' dels 350 escons de Congrés i als 208 del Senat entre les 1.276 candidatures que concorren a aquests comicis.









A continuació, algunes de les xifres que marcaran la jornada electoral:





- La població de dret -empadronada a Espanya- la conformen un total de 46.722.980 persones, de les quals només estan cridades a votar les 37.000.608 inscrites en el cens electoral.





- D'aquests potencials votants, 34.872.049 ciutadans viuen a Espanya i els altres 2.128.559 resideixen a l'estranger i, per poder exercir el seu dret a vot, van haver de demanar-ho per anticipat. Les autonomies amb més espanyols emigrats són, per aquest ordre, Galícia (461.255 electors), Madrid (313.660), Andalusia (249.246) i Catalunya (244.813).





- Per grup de sexe, hi ha un milió més de dones que d'homes en el cens d'electors amb residència al nostre país: 17.997.198 fèmines i 16.874.851 homes.





- Hi ha 226.771 joves que podran votar per primera vegada en unes eleccions generals -amb prou feines han passat sis mesos des de les últimes legislatives-, fet que suposa un 0,61% de tots els ciutadans amb dret a vot. El gruix dels electors se situa entre els 40 i els 59 anys.





- La comunitat amb més electors és Andalusia, amb 6.570.000, seguida de Catalunya (5,61), Madrid (5,08) la Comunitat Valenciana (3,66), Galícia (2,69) i Castella i Lleó (2,11). Entre les més petites, al marge de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, figuren la Rioja (250.211 electors), Navarra (512.820) i Cantàbria (501.672).





- Aquest 10 de novembre es s'adjudicaran 558 escons: 350 diputats elegits en 50 províncies més Ceuta i Melilla (52) i 208 senadors repartits entre 59 circumscripcions.





- A aquests comicis concorren 1.276 candidatures, de les quals 626 opten a ocupar algun dels escons al Congrés i 650 al Senat. Per cada escó de la Cambra Baixa competiran un total de 4.456 persones i 1.276 ho faran pels 208 escons de la cambra alta.





- Dels 4.456 aspirants a ocupar una butaca a la cambra baixa, 2.150 són dones (48,24%) i 2.306 són homes (51,75%), mentre que són 1.276 els candidats a la cambra alta, dels quals 737 són homes (57,75%) i 539 són dones (42,24%).





- Es preveu que s'obrin un total de 22.867 col·legis o locals electorals en 8.131 municipis, en els quals s'instal·laran 59.538 taules. Els votants es dividiran en 36.302 seccions electorals i podran emetre el seu vot en aproximadament 211.000 urnes. S'habilitaran al voltant de 58.000 cabines per utilitzar-les si els electors opten per introduir la seva papereta en el sobre lluny de mirades indiscretes.













- En aquesta ocasió, l'Administració General de l'Estat ha confeccionat 400 milions de paperetes amb els noms dels aspirants a Congrés i al Senat, així com 68 milions de sobris de votació.





A aquestes xifres cal afegir els sobres i paperetes impresos pels partits per remetre-les per correu a domicili dels votants, el que es coneix com 'mailing'.





- Per controlar les votacions i realitzar el recompte a les escoles han estat elegits 178.614 membres titulars de les meses electorals (un president i dos vocals en cadascuna) i 357.228 suplents. Els titulars cobraran 65 euros nets en concepte de dieta per aquesta tasca i, per fer-la correctament, podran consultar els 905.000 manuals d'instruccions que s'han imprès.





- Per la neteja del procés vetllaran, com han fet des del començament de el període electoral, la Junta Electoral Central, amb seu al Congrés dels Diputats, 50 juntes electorals provincials i 303 Juntes Electorals de Zona.