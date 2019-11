El Govern tem ara que els CDR "desobeeixin" i ocupin els col·legis electorals

"Apreteu". Aquesta va ser la consigna que el president de la Generalitat, Quim Torra, donés als membres dels CDR, però ara sembla penedir-se.













Els grups radicals independentistes cada vegada semblen anar més per lliure i radicalitzar les seves accions. De fet, hi ha diversos membres d'aquest grup que estan a la presó provisional acusat d'un opsible delicte de terrorisme. Alguns d'ells, fins i tot impliquen Torra de conèixer les seves intencions de ocuoar al Parlament de Catalunya, cosa que, segons la Fiscalia, el president semblava avalar.





Potser per això, ara que han sortit a la llum aquestes declaracions, el president català sembla fer marxa enrere. Malgrat que Tsumàmi Domocràtic ja ha descartat ocupar els col·legis electorals durant la jornada de reflexió i el dia de les eleccions, els CDR semblen voler boicotejar tota la jornada electoral, cosa que podria portar a el Govern central a declarar l'estat d'excepció si no es prenen les mesures necessàries per impedir-ho.





De fet, fonts de la Generalitat, citades per El Confidencial Digital, asseguren que els CDR "estan descontrolats", per això ara han decidit mobilitzar els Mossos d'Esquadra per evitar que es d'aquesta situació.