El vot per correu cau un 26,73% el 10-N

El vot per correu cau un 26,73 per cert per a les eleccions generals d'aquest diumenge, amb 980.696 sol·licituds de vot per correu acceptades, segons ha informat el Govern aquest dissabte a la presentació de el dispositiu electoral.













En roda de premsa, la subsecretària de el Ministeri de l'Interior, Isabel Goicoechea, ha explicat que l'Oficina del Cens ha acceptat el 99,42 per cent de les sol·licituds de vot tramitades, que van ascendir a 986.446.





Aquestes xifres suposen una caiguda pel que fa a el vot per correu registrat en les generals de fa sis mesos, quan Correus va gestionar 1.222.937 vots.





Goicoechea ha informat que Correus ja té en custòdia a les oficines postals de destinació un total de 738.653 sobres electorals.