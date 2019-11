L'OEA demana la repetició electoral a Bolívia

El secretari general de l'Organització dels Estats Americans (OEA), Luis Almagro, ha demanat l'anul·lació de les eleccions a Bolívia d'acord amb els resultats preliminars de l'equip d'auditors encarregat de valorar la qualitat democràtica del procés, inicialment prevists per al 13 de novembre però avançats per la gravetat de la crisi postelectoral al país llatinoamericà.





"En virtut de la gravetat de les denúncies i anàlisis respecte al procés electoral que m'ha traslladat l'equip d'auditors ens cal manifestar que la primera ronda de les eleccions celebrada el 20 d'octubre passat ha de ser anul·lada i el procés electoral ha de començar de nou", segons ha manifestat Almagro a través d'un comunicat.





Almagro ha demanat que els nous comicis s'efectuïn "tan aviat com hi hagi noves condicions que donin noves garanties per a la seva celebració, entre elles una nova composició de l'òrgan electoral", ha afegit, i ha citat els resultats de l'informe preliminar, que ha posat a la disposició del públic.





En el document, "l'equip auditor no pot validar els resultats de la present elecció, per la qual cosa es recomana un altre procés electoral" i assenyala que "qualsevol futur procés haurà de comptar amb noves autoritats electorals per poder dur a terme comicis de confiança".





El Govern d'Evo Morales s'havia compromès a respectar les conclusions d'aquesta anàlisi, de la qual s'ha desmarcat l'oposició política, amb el candidat presidencial Carlos Mesa --segon en els últims comicis-- al capdavant.









Fins a aquest moment, l'OEA ha recomanat que el mandat presidencial de Morales continuï ininterromput. "La Secretaria General reitera l'anomenat a evitar els desbordaments de violència i trasllada la seva solidaritat al Poble Bolivià", culmina el comunicat.





Les protestes a Bolívia van esclatar la mateixa nit de les eleccions presidencials celebrades el passat 20 d'octubre per la suspensió sobtada de la transmissió dels resultats oficials just quan obligaven a una segona volta entre Morales i el principal líder opositor, Carlos Mesa.





Quan es va reprendre, gairebé 24 hores després, concedien la victòria en primera volta a Morales, per la qual cosa Mesa ha denunciat un "frau gegantesc". Tots dos van fer una crida a la mobilització dels seus, cosa que ha derivat en aldarulls. Almenys dues persones han mort i més de 190 han estat detingudes en aquestes dues setmanes.





En aquest context, Morales havia accedit al fet que l'OEA, amb suport de països com Espanya, Mèxic o el Perú, fes una auditoria electoral de caràcter vinculant. Mesa, en canvi, no l'acceptava perquè diu que és fruit d'un acord unilateral entre el Govern i el bloc hemisfèric sense tenir en compte a l'oposició.