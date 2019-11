Ferits cinc agents al xocar un cotxe contra el seu furgó policial

Cinc agents de la Policia Nacional de la Comissaria de Santiago de Compostel·la desplaçats a Barcelona com a reforç amb motiu de la jornada electoral d'aquest 10 de novembre han resultat ferits aquest diumenge després de xocar un vehicle contra el furgó policial en què circulaven.









Estat del cotxe policial / SUP





Segons han informat fonts de l'Sindicat Unificat de Policia (SUP), el sinistre va tenir lloc en el matí d'aquest diumenge quan un vehicle es va saltar un senyal de stop i va xocar contra el furgó policial lateralment.





La Guarda Urbana va acudir a el lloc i va sotmetre a el conductor d'l'altre turisme a un control d'alcoholèmia en què va obtenir resultat positiu, han destacat les mateixes fonts.









Estat d'uns dels policies fertis /SUP





Als cinc agents de la Comissaria de Sant Jaume ferits els han realitzat diverses proves mèdiques i "es troben fora de perill", han indicat les mateixes fonts, que han apuntat que presenten contusions i mal d'esquena.





Els agents accidentats s'havien desplaçat el dimecres, al costat d'altres efectius des de Galícia, per reforçar el dispositiu policial a Barcelona amb motiu de les eleccions generals d'aquest diumenge.









Amb l'accident han saltat els airbags/ SUP





El sinistre va tenir lloc sobre les 6,30 hores d'aquest diumenge quan un vehicle es va saltar un senyal de stop i va xocar contra el furgó policial lateralment quan es disposaven a realitzar el relleu després de prestar servei en el torn de nit. La Guarda Urbana va acudir al lloc i va sotmetre al conductor de l'altre turisme a un control d'alcoholèmia en el qual va obtenir resultat positiu, amb 0,54 milligrams d'alcohol per litre d'aire, han destacat les mateixes fonts.





Als cinc agents ferits de la Unitat de Prevenció i Reacció desplaçada des de Santiago de Compostella a Catalunya els han realitzat diverses proves mèdiques i "es troben fora de perill", han indicat les mateixes fonts, que han apuntat que presenten contusions i dolor d'esquena. Està previst que siguin traslladats la setmana vinent a Galícia.





Els agents accidentats s'havien desplaçat el dimecres, al costat d'altres efectius des de Galícia, per a reforçar el dispositiu policial a Catalunya amb motiu de les eleccions generals d'aquest diumenge. Per part del SUP els desitgen "una ràpida recuperació" a tots.





CRÍTIQUES DEL PRINCIPAL SINDICAT DELS POLICIES GALLECS





En relació a la situació d'efectius policials desplaçats des de Galícia a Catalunya, el SUP ha criticat la "falta de planificació i les condicions de descans a les quals estan sotmesos" aquests agents.





"Ahir (dissabte) algunes Unitats van arribar a les 23,00 hores a l'hotel i els conductors, després de deixar les furgonetes en zona de seguretat, es van allotjar prop de la mitjanit quan avui (diumenge) a les 4,30 havien d'estar preparats per a anar a buscar-les de nou i conduir sota condicions climatològiques adverses i amb molt poc descans", ha relatat el SUP.





Sobre aquest tema, aquest sindicat policial ha incidit en què "els policies estan donant el millor de si sense saber avui dia, les compensacions i gratificacions que rebran".