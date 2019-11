Manifestants encaputxats a Barcelona intenten accedir a la Prefectura de Policia

Els manifestants convocats aquest dissabte a la tarda a Barcelona per CDR intenten accedir a la Prefectura Superior de Policia, tot i que el perímetre està blindat per agents dels Mossos d'Esquadra i Policia Nacional a la Via Laietana.













La protesta ha arribat a la cantonada entre la ronda de Sant Pere i el carrer Ali Bei, on diversos encaputxats han arrossegat contenidors a la calçada, quan la línia policial ha avançat cap a les 20.45 cap als manifestants, que s'han dispersat.





També han llançat ous cap a les línies policials que han anat trobant i han cadenat 'Els segadors' al costat de l'monument a Rafael Casanova i han cridat 'Aquesta democràcia és una porqueria'.





Així, a pocs carrers de la plaça Urquinaona, a prop de el monument a Rafael Casanova, encaputxats han llençat contenidors a la calçada i han llançat objectes a mossos ia periodistes.