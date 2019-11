10-N: Primeres enquestes després del tancament dels col·legis electorals

El PSOE guanyaria les eleccions generals de el 10 de novembre amb entre 114 i 119 diputats, segons els primers sondejos després del tancament dels col·legis electorals.













Li seguirien PP (85-90), Vox (85-90), amb encant Podem (30-34) i Cs (14-15).





Per la seva banda, ERC quedaria amb 13-14 escons, JxCAT amb 6-7, el mateix que PNB i la CUP entraria al Congrés dels Diputats amb 3 o 4 representants.





Aquestes dades indiquen que el PSOE ha guanyat les eleccions celebrades en el dia d'avui amb una forqueta de 114 a 119 escons, una quantitat inferior als comicis del 28 d'abril, quan va aconseguir 123 escons, segons el sondeig de GAD3 per a RTVE i La FORTA.



En segon lloc s'ha situat el PP amb una forqueta de 85-90 escons, mentre que VOX es col·locaria com a tercera força política en el Congrés amb 56-59 escons, doblegant el resultat anterior quan va aconseguir 24 escons.









Unides Podemos seria la quarta força política amb 30-34 escons, descendint de les 42 actes que va obtenir en les legislatives d'abril. Per part seva, Ciutadans descendeix des de la tercera plaça a la cinquena, descendint des dels 57 escons a tan sols 14 o 15.



Entraria per primera vegada en el Congrés Mes País, amb 3 escons. Navarra Suma mantindria els seus dos escons i Coalició Canària es quedaria en 1-2. També entraria en la Cambra Teruel Existe amb un escó.



RESULTATS ABRIL



En els comicis del passat 28 d'abril, els socialistes van aconseguir el 28,67 per cent dels vots i 123 escons. En segon lloc va quedar el PP amb el 16,69 per cent i 66 escons. A escassa distància es va situar Ciutadans amb 57 escons i el 15,86 per cent dels vots.



La quarta plaça va ser per a Unides Podem amb el 14,32 per cent dels vots i 42 escons. Vox es va col·locar com a cinquena força política amb el 10,26 per cent dels vots i 24 escons.



Per part seva, ERC va obtenir el 3,89 per cent dels vots i 15 escons, i JxCat es va situar amb 7 escons i 2,35 per cent dels vots. El PNB, amb el 1,51 per cent va aconseguir 6 escons i EH Bildu 4 escons amb el 1,51 per cent.



Els canaris de CCa-PNC van tenir 2 escons amb el 0,53 per cent dels vots, igual que Navarra Suma, que va aconseguir un percentatge de vots del 0,41. Finalment van tenir sengles escons Compromís i el PRC de Miguel Angel Revilla, el primer amb un percentatge del 0,66 i el segon amb el 0,20 per cent.





CATALUNYA





D'aquesta manera, la candidatura d'ERC tornaria a guanyar a Catalunya amb 13-14 escons en el Congrés i el PSC seria la segona força amb 12-13, segons un sondeig realitzat per Gad3 per a les televisions públiques i difós per TV3.





Els segueixen les candidatures de JxCat (6-7), En Comú Podem (5-7), la CUP (3-4), Cs (2), PP (2), Vox (2).





En les eleccions del 28 d'abril, els republicans es van alçar amb la victòria amb 15 diputats i un 24,61% dels vots; el PSC va ser segon amb 12 seients i un 23,21%; els comuns tercers amb 7 escons (14,85%); JxCat, 7 escons (12,08%); Cs, 5 (11,56%); PP, 1 (4,84%) i Vox, 1 (3,59%).