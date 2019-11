El PSOE guanya les eleccions, Vox es dispara i Cs s'enfonsa

El PSOE guanya les eleccions generals amb 120 escons, segons els resultats del Ministeri de l'Interior amb el 99,91 per cent dels vots escrutats.













En les eleccions del 28 d'abril, el partit de Pedro Sánchez va aconseguir 123 diputats.





En segon lloc se situa el Partit Popular, amb 88 representants, enfront dels 66 que va obtenir en els passats comicis.





Vox queda en tercer lloc, amb un fort ascens de 24 a 52 diputats.





Consulta aquí els resultats per províncies:













El recompte de les eleccions generals d'aquest diumenge ha aconseguit el 99% dels vots escrutats i el PSOE ha repetit la victòria d'abril però baixant a 120 escons i el 28,01%, mentre que la segona plaça és per al PP amb el 20,80% i 87 diputats.





En tercer lloc apareix Vox amb 52 escons i el 15,10%, mentre Unides Podem i les seves confluències es queden amb 35 escons i el 12,84%. Ciutadans cau respecte a abril fins als 10 escons i només el 6,79%.





En el Congrés entra la coalició Més País amb Equo i Compromís amb tres escons, així com els independentistes catalans de la CUP amb dos diputats. S'estrena també Teruel Existe amb un representant i Coalició per Melilla, que guanya el de la ciutat autònoma, i torna al Congrés el BNG amb un altre. Repeteixen Navarra Suma amb dues, el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) amb un, i Coalició Canària apareix amb dues.





Altres formacions amb diputats són ERC, amb tretze escons; Junts amb vuit; el PNB amb set i Bildu amb cinc.













El resultat que presenten les eleccions generals d'aquest diumenge per al PSOE és decebedor per al partit en empitjorar els resultats assolits el 28 d'abril -perd tres escons, amb més del 96 per cent del vot escrutat- i no tenir a priori millors opcions per governar que aquelles que va tenir llavors.





El PSOE va anar moderant gradualment en els darrers dies de la campanya les seves expectatives per a aquest diumenge i ja no descartava perdre fins i tot algun diputat, com finalment ha passat. No obstant això, les seves perspectives quan es va produir la repetició electoral eren clarament la de millorar la seva representació i augmentar així la pressió sobre la resta de forces polítiques perquè, almenys, el deixessin governar en minoria, si tornés a ser impossible un acord de govern.





En el tancament de la campanya, en el partit ja assenyalaven que l'objectiu era almenys mantenir-se amb una representació similar a l'assolida el 28 d'abril, un objectiu que no s'ha aconseguit a Madrid, Navarra, Balears, Cantàbria i Ceuta, on han perdut un diputat a cadascuna d'aquestes circumscripcions. En canvi, el PSOE guanya un escó per Huelva i un altre per Osca.





Tot i que no perd escons, el PSOE perd la seva posició de primera força a Galícia, on el 28 d'abril va obtenir un resultat històric guanyant per primera vegada unes generals en aquesta comunitat.