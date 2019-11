Simpatitzants de Vox es concentren davant de la seu a el crit d'"Espanya, unida, mai serà vençuda"

"Bona nit i viva Espanya", ha saludat Santiago Abascal als seguidors que s'han concentrat enfront de la seu del partit a Madrid.





"A por ellos, oe, a por ellos, oe", així han contestat els simpatitzants del partit al discurs del seu líder, així com "president, president", al que Abascal ha contestat: "Encara no".





Simpatitzants de Vox es concentren des de les 22 hores davant de la seu nacional del partit al crit de "Espanya, unida, mai serà vençuda", mentre esperen la sortida del líder del partit, Santiago Abascal, a un balcó preparat per a l'ocasió per celebrar amb ells els resultats.









Vox es converteix en tercera força parlamentària, per darrere de PSOE i PP, per la qual cosa el partit d'Abascal es presenta eufòric i els seus seguidors coregen consignes a favor de l'Espanya i de la presó de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





El partit ha preparat un balcó de la seva acabada d'estrenar seu, al carrer Bambú de Madrid, perquè els dirigents celebrin amb els seus simpatitzants aquest salt aconseguit a les urnes.













Abascal ha compartit amb els centenars de seguidors congregats enfront de la seu de Vox el resultat obtingut en les urnes, que li concedeix 52 escons en el Congrés i gairebé un milió més de vots que en els comicis de fa tan sols sis mesos.





"Als tres milions i mig d'espanyols que han confiat en nosaltres els diem que no els defraudarem i no farem un pas enrere", ha garantit acompanyat pel nucli dur del partit: Javier Ortega-Smith, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio i Jorge Buxadé.





En qualsevol cas, Abascal ha cridat a "no passar-se" en l'"eufòria" i ha explicat que, més enllà de l'alegria per l'ascens de Vox, la seva sensació és de "preocupació" tant per la governabilitat del país com per la victòria en les urnes del PSOE.





Amb aquesta representació, ha avançat que el partit no dubtarà a recórrer davant el Tribunal Constitucional "totes les lleis lliberticides i anticonstitucionals" que els altres partits "deixen passar", a més de defensar les que han estat les seves principals idees de campanya: combat de la immigració il·legal, supressió de les autonomies, "concòrdia enfront d'odis del passat" o restauració de l'ordre constitucional a Catalunya.