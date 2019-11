ERC s'aferma a Catalunya i el PSC es manté com a segona força

ERC ha guanyat aquest diumenge les eleccions generals de 2019 a Catalunya, però ha perdut força respecte al 28 d'abril per l'entrada de la CUP en el Congrés, i el PSC segueix segon i retalla distàncies als republicans, amb el 95,89% escrutat.









Els republicans liderats per Gabriel Rufián han aconseguit -amb el 96,41% escrutat- 839.029 vots, per sota de l'1.020.392 reeixits en els comicis d'abril quan va aconseguir els 15 escons.





ERC s'havia marcat un doble objectiu: guanyar al PSC a Catalunya i aconseguir més escons que Cs a nivell estatal, i ha aconseguit tots dos en aconseguir 13 diputats per 12 el PSC i superar també els 10 que ha aconseguit la formació taronja.





Els 13 escons republicans es divideixen en set per Barcelona -perdent un respecte a abril-, dos per Girona -a l'abril havia aconseguit tres-, dos per Lleida i dos per Tarragona, repetint el resultat dels anteriors comicis.





ERC ha guanyat en tres de les quatre províncies, excepte en la de Barcelona, en la qual el PSC ha tornat a batre els republicans.





En les eleccions generals d'abril, els republicans van superar el milió de vots, amb un total de 1.020.392 sufragis, el 24,61% del total i 15 diputats en l'hemicicle.





PSC





Després d'ERC, li segueix PSC, que ha retallat distàncies, amb els mateixos 12 diputats que en els anteriors comicis, 769.196 vots, el 20,51%, mentre que JxCat millora el seu resultat passant de 7 a 8 escons i el 13,71% de vots (514.073 sufragis).





Els comuns mantenen els set diputats d'abril amb el 14,16% de vots, 531.023 -obté més sufragis que JxCat però menys representants-.





La CUP entra en el Congrés per primera vegada amb 2 diputats i el 6,33%, per davant de Cs, que passa de 5 a 2, amb un 5,62%.





I tant PP com Vox passen d'un a dos escons, encara que els populars obtenen un major percentatge de vots, 7,42%, que Vox, 6,31%.





En les eleccions d'abril, ERC va aconseguir 15 diputats (24,61% de vots), el PSC 12 (23,21%), EnComúPodem 7 (14,85%), JxCat 7 (12,08%), Cs 5 (11,56%), PP 1 (4,84%) i Vox 1 (3,59%).