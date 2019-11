El PSOE guanya al Senat però perd la majoria absoluta

El PSOE ha estat el partit més votat al Senat en les eleccions generals celebrades aquest diumenge, però ha baixat de 123 a 94 escons per la qual cosa perdrà la majoria absoluta (133) encara sumant els seus 18 senadors autonòmics, i haurà de buscar suports amb dos o més partits si vol construir una alternativa al PP i tornar a dirigir la Cambra Alta.





Els populars han registrat una forta pujada amb la repetició dels comicis i passen de 54 a 81 senadors, però encara amb els seus 14 autonòmics tampoc aconsegueixen la majoria per a presidir la institució, es quedarà en 95 senadors. El PP ha remuntat al Senat com en el Congrés i ha aconseguit ser primera força a Cantàbria, Castella i Lleó, Ceuta, Melilla, Navarra (Navarra+), Galícia (van empatar) i Múrcia.





Ciutadans, en línia amb el seu enfonsament en el Congrés, ha perdut els quatre senadors electes que va obtenir el 28A però no desapareixerà de la Cambra perquè té 8 senadors autonòmics, designats per les comunitats en les quals va obtenir un bon resultat en les autonòmiques de maig.

Tampoc té senadors electors aquesta vegada Unides Podem, que els va perdre ja a l'abril, encara que té tres representants autonòmics de Catalunya, Andalusia i Galícia.





La resta de formacions no experimenten grans canvis. ERC es manté com a tercera força de la Cambra i amb idèntic resultat al d'abril (11 senadors) i el PNB és quart amb idèntic resultat al d'abril (9).





Els socialistes no aconsegueixen la majoria absoluta amb suport d'Esquerra i PNB perquè aquests dos partits li aporten 20 vots i li falten 21, així que haurà de sumar algun senador més dels grups menors, per exemple els de les confluències de Podemos.





Els socialistes havien recuperat en les passades generals una majoria absoluta que no tenien des de 1986, encara que havien aconseguit presidir i dirigir la institució en anys posteriors mitjançant pactes d'altres partits, com va ser el cas del basc Javier Rojo de 2004 a 2011.





L'abril passat van recuperar la majoria absoluta i van situar com a president de la Cambra Alta Manuel Cruz, membre del PSC, que havia obtingut un bon resultat. Però els socialistes catalans han baixat de tres a dos senadors perquè han perdut un escó per Barcelona, la circumscripció precisament de Cruz, que ha quedat tercer.





ESTRENA DE TERUEL EXISTE I COALICIÓ PER MELILLA





Quant a la resta de formacions, Repeteix Navarresa+ per Navarra, que torna a obtenir tres senadors, i gana un escó Junts, que ascendeix de dos a tres (gana un per Girona). Repeteixen amb un, respectivament, els canaris d'Agrupació Socialista Gomera i EH Bildu.





La novetat d'aquestes eleccions és l'entrada de Vox amb dos senadors electes (té un autonòmic), que no veu reflectit al Senat el seu fort ascens en el Congrés per la complexitat del sistema electoral de la Cambra Alta. Aconsegueix un escó per Múrcia i un altre per Ceuta.





També aquesta legislatura veurà l'estrena de dues noves formacions en la Cambra Alta, totes dues amb dos senadors cadascuna: Teruel Existe (que ha aconseguit també un diputat) i Coalició Per Melilla.