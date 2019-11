El PSOE guanya en 32 províncies, el PP en 9, PNB en tres i ERC en tres més

El bipartidisme ha guanyat en 41 de les 50 províncies d'Espanya, amb el Partit Socialista com la força més votada a 32 d'elles i el PP ha guanyat en altres nou.













La resta es reparteixen entre el PNB, que ha triomfat en els tres territoris bascos; ERC en tres de les quatre circumscripcions catalanes; la coalició Navarra Suma a la comunitat foral; Terol Existeix en la seva província i Vox a Múrcia.





El PSOE és la força més votada a Albacete, Alacant, Almeria, Astúries, Badajoz, Barcelona, Burgos, Càceres, Cadis, Castelló, Ciudad Real, Còrdova, Conca, Granada, Guadalajara, Huelva, Osca, Balears, Jaén, La Rioja, las Palmas, Lleó, Madrid, Màlaga, Pontevedra, Tenerife, Sevilla, Sòria, Toledo, València, Valladolid i Saragossa. Són set províncies menys que en les eleccions d'abril.





Per la seva banda, el Partit Popular ha guanyat a la Corunya, Àvila, Cantàbria, Lugo, Ourense, Palència, Salamanca, Segòvia i Zamora.





Pel que fa a VOX, ha passat de tenir escons per 18 províncies a obtenir representació en 32 circumscripcions, sent primera força política a Múrcia i Ceuta i segona a Almeria, Cadis, Guadalajara, Huelva i Sevilla.





El PNB ha guanyat de nou en vots en les tres províncies del País Basc; ERC és la més votada a Girona, Lleida i Tarragona; Terol ha ha obtingut un dels tres escons en joc i més vots a la província i la coalició UPN, PP i Ciutadans Navarra Suma és la primera força a Navarra.





Ciutadans, d'altra banda, ha perdut la representació que tenia a 34 províncies i no està entre les tres primeres forces més votades en cap circumscripció del territori nacional. Unides Podem ha perdut vots, però l'únic territori en el qual desapareix la seva representació és a Huelva, i entra a Ciudad Real i Girona, on a l'abril no va obtenir escó.