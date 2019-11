Resignació i cares llargues a Podem

Unides Podem i les seves confluències han tornat a retrocedir en vots aquest 10-N al deixar-se set escons respecte a les eleccions generals d'abril, repetint com a quarta força en uns comicis on han tingut la competència de Més País. El partit de Pablo Iglesias ha obtingut 35 escons i el d'Iñigo Errejón tan sols tres després de la seva salt a la política nacional. Però això no ha estat suficient per dissimular el seu disgust.













Pablo Iglesias va sortir a parlar al seu públic després de conèixer-se els resultats electorals. Un públic que era molt menor que en les passades eleccions, on es van poder escoltar les consignes de "sí es pot" però molt més mernadas, menys intenses, amb to de derrota.





I és que la formació estatge passa de 42 a 35 diputada i això s'ha deixat veure en els rostres de el partit. En els presents, però també pels absents. Juan Carlos Monedero, fundador de el partit no ha assistit aquest cop fins al búnquer de Podem, no se'l va veure. En canvi, els assistents van poder comprovar les cares llargues del seu líder, Pablo Iglesias, i fins i tot d'Alberto Garzón. Tots dos insisteixen que són determinants i que cal un govern de coalició, però sona més a necessitat d'un salvavides que una possibilitat completament clara.





Prenent de referència la comparació amb el guanyador de les eleccions, el PSOE (120 escons aquest 10-N), ara el partit morat té 85 seients menys al Congrés dels Diputats que els socialistes, pels 81 de fa set mesos.





A l'abril Unides Podem ja va passar de tercera a quarta força d'àmbit nacional, posició que repeteix el 10-N, llavors a causa de l'auge de Ciutadans i aquesta nit pel de Vox. En les anteriors eleccions ja va patir un important retrocés que ara es confirma, tot i que esmorteint la caiguda, ja que el 28-A va perdre 25 actes al Congrés.