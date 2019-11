El PNB reclama un "cordó sanitari" a Vox

La presidenta de l'executiva vizacaína de el PNB, Itxaso Atutxa, ha afirmat que el "panorama" obert a l'Estat després dels resultats d'aquest diumenge "està difícil", i ha reclamat un "cordó sanitari" a Vox ja que "el fet que s'hagin presentat a unes eleccions en un Estat democràtic no significa que el que defensin sigui democràtic ".





En declaracions a Ràdio Euskadi, Atutxa ha analitzat els resultats electorals del 10-N i ha valorat els set diputats aconseguits per la seva formació al Congrés.













Qüestionada per si podrà haver desbloqueig, Atutxa ha advertit que "si amb un panorama més senzill que l'actual no van ser capaços, això està difícil". Això no obstant, s'ha mostrat optimista de tal manera que el que alguns "no van ser capaços de fer" després del 28 d'abril "sí ho siguin ara".





"La ciutadania ha estat clara i la incapacitat mostrada per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias d'haver respost al que els ciutadans els havien demanat a l'abril ha portat a l'Estat a una situació en la qual han fet molt gran a l'extrema dreta", ha lamentat.





D'aquesta manera, ha considerat que el desbloqueig podria passar per un acord entre PSOE, Unides Podem i altres formacions. "No sé el que passarà ara pel cap d'Esglésies pensant que no va ser capaç d'acceptar la proposta, més o menys generosa, feta per Sánchez, i no sé què passarà pel cap d'aquest pensant que podia ser ja president de govern, cosa que va deixar passar per estar convençut que en unes noves eleccions els resultats serien millors ... Jugar amb foc fa que et puguis cremar, però la responsabilitat d'haver fet tan gran a l'extrema dreta a Espanya recau sobre ell ", ha acusat .





Per Atutxa, després dels comicis d'aquest diumenge i els resultats donats a Euskadi i Catalunya no es pot "seguir ignorant la necessitat de reinstitucionalizar al país", de manera que "si la lectura que es fa és la mateixa que a l'abril s'aboca una altra vegada a l'Estat a la mateixa situació però més greu ".





D'altra banda, ha advertit que els gairebé quatre milions de vots obtinguts per Vox són "difícils d'ignorar" i ha apostat per fer sobre ells un "cordó sanitari", ja que "el fet que s'hagin presentat a unes eleccions en un Estat democràtic no significa que el que defensin sigui democràtic ".





"Han arribat a la política per negar drets que ja s'han aconseguit i és una cosa que no podem permetre. Encara que hagin arribat a Parlament amb l'aval de la ratificació democràtic de la gent el que ells defensen no ho és. Cal lluitar amb armes democràtiques i és temps de fer política ", ha tancat.





SET DIPUTATS





Respecte a la victòria de el PNB a Euskadi, Atutxa ho ha considerat "un aval a la feina feta els últims anys en què ens ha tocat ser determinants" i ha subratllat que els jeltzales tindran "molta responsabilitat per no defraudar". "Euskadi ha tornat a votar diferent i ens correspon saber defensar aquest vot a Madrid", ha afegit.





Finalment, i qüestionada per un possible avançament dels comicis autonòmics, Atutxa ha defensat que l'Executiu d'Iñigo Urkullu es troba immers "en un altre procés", "treballant sobre l'aprovació dels Pressupostos". "El Govern està molt centrat en la seva tasca i no els veig convocant eleccions demà", ha finalitzat.