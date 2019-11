Sánchez guanya les eleccions, però la situació per formar Govern és ara més difícil encara

El bloqueig continua. En les quartes eleccions en quatre anys, els espanyols encara no tenen una solució clara per desbloquejar l'impasse polític que impedeix a país tenir un govern estable.

Després de les eleccions del 28 d'abril d'aquest any, l'actual líder socialista i president de Govern central, Pedro Sánchez, no va aconseguir un acord amb el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, i la situació de bloqueig va portar de nou a les urnes.





El resultat del 10-N ha deixat de nou d'Espanya sense una majoria clara (176 diputats al Congrés) que pugui formar Govern.





Sánchez va convocar les noves eleccions convençut que sortiria més fort i disposat a governar còmodament: fins i tot sense majoria absoluta, tindria més diputats que qualsevol altre bloc i podria tirar endavant la seva investidura. Al mateix temps, Unidas Podemos perdria vots i deixaria de ser fonamental per a una coalició, podent el PSOE governar sol, buscant acords puntuals amb l'esquerra (en matèria social comptaria amb el suport de Podem) i de dreta (en matèria econòmica o, tot, a Catalunya).





Però l'estratègia ha sortit malament per al líder socialista. El PSOE, per descomptat, ha tornat a ser el partit amb més vots, però ha perdut tres diputats en comparació amb l'abril, i ara se li ha complicat la vida a l'hora de formar govern.





Unidas Podemos també ha caigut, perdent set escons al Congrés. No obstant això, la major caiguda ha estat la de Ciutadans amb un resultat desastrós, passant de 57 diputats electes a l'abril a 10 en l'actualitat. Per contra, el PP de Pablo Casado ha passat de 66 diputats a 87. I l'extrema dreta, Vox, ha registrat el major augment de la nit, de 24 a 52 membres de Parlament.





Al no tenir la majoria absoluta, Pedro Sánchez necessita llançar-se de nou a les negociacions per intentar formar un govern. En el discurs de la nit electoral, Sánchez va reprendre el seu "compromís" amb la formació d'un "govern progressista liderat pel Partit Socialista".

Però l'escenari no és fàcil: tornant al bloc d'esquerres -Unidas Podemos i Más País, que ja s'han mostrat dispostos-, no aconsegueix reunir prou diputats per arribar als 176 escons, la meitat dels 350 que componen el Congrés dels Diputats.





Això només serà possible si s'afegeixen partits nacionalistes, independentistes i regionals. D'altra banda, el bloc de la dreta, que suma menys escons que el de l'esquerra, tampoc és suficient per formar una majoria de 176 diputats. L'única solució directa des del punt de vista matemàtic seria un bloc central entre el PSOE i el PP.





PSOE + UNIDAS PODEMOS + MÁS PAÍS





La solució més òbvia, que estaria en l'esquerra, falla. Sumant els 120 diputats del PSOE als 35 de les Unidas Podemos i els tres de Más País, el bloc de l'esquerra es queda amb 158 diputats, 18 per arribar a la meitat dels escons de Congrés.









En el seu discurs en reacció als resultats, el líder de les Unidas Podemos, Pablo Iglesias, va assenyalar que "l'única manera d'aturar a l'extrema dreta a Espanya és amb un govern que tingui prou estabilitat parlamentària" i ha subratllat que la formació d'un govern de coalició -que va ser a l'abril "una oportunitat històrica" - és avui "una necessitat històrica".





I va tornar a acostar-se a Sánchez, d'una manera clara: vol negociar i vol ser part de Govern. "Estem disposats a negociar un govern de coalició a partir de demà, en què cada força política estigui representada exclusivament en proporció als vots i a el suport electoral que hagi tingut".





Íñigo Errejón, líder de Más País, també es va mostrar compromès amb la negociació. "Hem d'assumir la responsabilitat de formar un govern progressista i evitar terceres eleccions", va dir.





Només amb aquestes dues forces polítiques no serà possible assolir la majoria. Sánchez haurà d'explorar altres possibilitats.





PSOE + UNIDAS PODEMOS + MÁS PAÍS + NACIONALISTES I INDEPENDENTISTES





Des del punt de vista matemàtic, si Pedro Sánchez aconsegueix combinar el suport de les Unidas Podemos amb el dels altres vuit partits que s'identifiquen amb l'àrea política d'esquerra, inclosos els partits independentistes de Catalunya i del País Basc, es pot aconseguir una còmoda majoria de 197 diputats.





No obstant això, si en el cas anterior hi ha la possibilitat de convergència però els números no donen, aquí sí, però l'acord és tan difícil que es considera una solució gairebé impossible. Les dues forces polítiques més importants en aquest grup de partits independentistes que Sánchez necessitaria són Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), amb 13 escons, i el Junt per Catalunya (JxCAT) amb 8 diputats.





Per entendre les dificultats d'aquest escenari, només cal tornar al debat de la setmana passada, l'únic dels cinc candidats principals, en què Pedro Sánchez va anunciar mesures contra la independència catalana, com la tipificació de "referèndums il·legals com el de Catalunya" en el Codi Penal, i fins i tot es va comprometre a portar a Carles Puigdemont de tornada a Espanya per "retre comptes amb la justícia espanyola".





No obstant això, quan Pablo Casado va insistir que Sánchez assumís si s'aliaria o no amb els independentistes, el líder socialista no va voler comprometre i va fugir de la qüestió. Amb aquestes posicions sobre la independència catalana, és difícil per a Sánchez aconseguir el suport d'aquests partits.





PSOE + PP





L'única solució per garantir una veritable majoria parlamentària sembla ser la creació d'un bloc central entre el PSOE i el PP. Junts, els dos partits més grans tenen 208 membres. En teoria, seria difícil: amb el PSOE al poder, el PP ocuparia naturalment el seu lloc a l'oposició; i els socialistes també tendirien naturalment a dirigir la seva mirada més cap a l'esquerra que cap al PP.









No obstant això, l'excepcionalitat de la situació podria portar a una solució dràstica per desbloquejar l'estancament polític.





Convocar un tercer acte electoral des de la moció de censura contra Mariano Rajoy és poc probable, encara que el líder del PP, Pablo Casado, no va tancar la porta a una eventual negociació - "exigent" - amb els socialistes.





Afirmant que el PP és "una alternativa als esquerrans", Casado va destacar que el seu partit és "del centre" i va afirmar que Pedro Sánchez "va perdre el seu referèndum", sent "el gran perdedor" de la nit. No obstant això, va assumir que era Sánchez qui "té la pilota al seu camp". I va assegurar que "Espanya no pot quedar-se bloquejada", i que el PP té un paper en aquest desbloqueig.





El costat de Pedro Sánchez tampoc pot dir que la porta està tancada. Sembla cert que el líder socialista no es nega a parlar amb el PP, després d'haver fet una crida "a tots els partits polítics" per ajudar a desbloquejar l'estancament polític, excepte a aquells que "se centren en la incitació a l'odi".





SUMA DE LES DRETES





Una altra alternativa, en teoria, seria un bloc de dretes, amb PP i Ciutadans unint-se a Vox i també a Navarra suma i Coalició Canàries. Però a causa del desastre electoral de Ciutadans, els partits de dreta -fins i tot si tots s'unissin- no podrien arribar als 176 diputats necessaris per a la majoria. Això tot i que Vox s'ha revelat un dels majors guanyadors de la nit, duplicant amb escreix la seva representació parlamentària.