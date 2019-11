Albert Rivera dimiteix, renúncia a la seva acta parlamentària i abandona la política

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha presentat la seva dimissió després dels resultats electorals de les eleccions de l'10 de novembre a la que ell partit ha perdut 47 escons i dos milions i mig de vots.





"Dimiteixo com a president de Ciutadans per responsabilitat, perquè aquest projecte continuï tenint futur", anuncia Albert Rivera.









"Crec que és el moment de cedir el testimoni, no sols com a líder de Ciutadans, sinó a un altre diputat perquè defensi al cent per cent les nostres idees en el Congrés".





"Deixo la política i la vida pública", anuncia Rivera. "Aquesta decisió és coherent amb el que sóc, amb la meva trajectòria".





"Ja vaig avançar que anava a assumir totes les responsabilitats en primera persona" perquè "un líder ha de donar la cara" i "sempre he intentat ser valenta i coherent", ha manifestat, afegint que serà la militància en un Congrés extraordinari la que decideixi el rumb del partit.





La notícia de la sortida de Rivera es produeix un dia després que Cs perdés més de 2,5 milions de vots des dels comicis d'abril, descendís per sota del 7% dels vots i passés de 57 escons en el Congrés a només deu, quedant com sisena força política després d'haver ocupat la tercera posició.





Els dirigents de Ciutadans que s'han pronunciat des del diumenge a la nit han coincidit en la necessitat de fer autocrítica, en línia amb el que va dir el mateix Rivera en comparèixer anit en la seu del carrer Alcalá de Madrid.





PATACADA ELECTORAL





Durant la nit electoral, el polític català ja va admetre que els resultats van ser una "derrota sense pal·liatius" i va convocar un reunió per aquest 11 d'octubre per fer valoració del que ha passat i va proposar celebrar un congrés extraordinari per decidir el futur de Ciutadans. No va concretar què faria ell, però va reiterar que no va entrar en política per tenir un escó.





Ciutadans s'ha convertit en el partit més damnificat per la repetició de les eleccions generals d'aquest diumenge, en què ha aconseguit tan sols 10 diputats, perdent 47 en tan sols sis mesos, el que el situa com la sisena força de Congrés, per darrere de Vox, Unides Podem i fins i tot Esquerra Republicana (ERC).





Amb aquests resultats, que són pitjors dels que li venien augurant les enquestes, totes les mirades es van dirigir al seu president, Albert Rivera, el lideratge va quedar qüestionat. Part del seu equip de confiança també s'ha quedat 'tocat', ja que José Manuel Villegas, Fran Hervías i Juan Carlos Girauta s'han quedat sense escó.





La formació taronja, que en els comicis de l'28 d'abril passat va aconseguir representació en totes les comunitats autònomes, a excepció del País Basc, ara ha desaparegut en 13 d'elles, i la seva desena de diputats procedeixen d'Andalusia, Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana .









TONI ROLDÁN: “LI HONRA MARXAR-SE ARA"





El fora portaveu econòmic de Ciutadans Toni Roldán ha valorat Rivera hagi decidit dimitir després del daltabaix electoral collit en les generals d'aquest diumenge, en el que ha sumat tan sols 10 diputats, 47 menys que en els comicis del passat 28 d'abril.





"Ha pagat els seus errors i li honra marxar-se ara", ha escrit Roldán en un comentari publicat en el seu compte personal de Twitter.









Roldán, que va abandonar les files de Ciutadans el mes de juny passat criticant el gir a la dreta de la formació taronja, ha destacat que Rivera ha estat "un líder excepcional i un lluitador incansable que va aconseguir alguna cosa que ningú havia aconseguit abans: articular un gran centre polític a Espanya".













LA "IRRESPONSABILITAT" DE NO PACTAR AMB EL PSOE EL 28A





Ara bé, després de la patacada que s'ha donat en aquesta nova cita amb les urnes, en les quals ha perdut més de 2,5 milions de vots, l'economista subratlla que li honra deixar el lideratge del partit. "Ha pagat els seus errors i li honra marxar-se ara. Mereix tot el meu respecte i reconeixement", ha assenyalat.





Anit, en anar coneixent els resultats que llançaven les urnes, Roldán va criticar per "irresponsable" a Ciutadans al no haver aconseguit aconseguir un pacte amb el PSOE després dels comicis del passat 28 d'abril. "Quina nit tan trista. Què lluny aquells 180 escons que van poder transformar Espanya. Quina profunda irresponsabilitat", va escriure.





Hores més tard, no obstant això, va comentar que el centre liberal sobreviuria però, això sí, va apuntar que havia de tenir clar el seu rumb "com a antítesi en valors a l'extrema dreta, com a dic útil enfront del nacionalisme, com a garant de l'estabilitat i la moderació i com a impulsor de reformes i regeneració". "El camí que mai degué abandonar", va postillar.