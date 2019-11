Ciutadans perd les seves cares més conegudes al Congrés

Ciutadans, que en els comicis del 28 d'abril passat va aconseguir representació en totes les comunitats autònomes, a excepció del País Basc, ara ha desaparegut en 13 d'elles, i la seva desena de diputats procedeixen d'Andalusia, Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana.













Això ha suposat que moltes de les cares més conegudes del partit es quedin sense representació al Congrés. Tal és el cas del secretari general de el partit i cap de llista per Almeria, José Manuel Villegas; del secretari d'Organització, Fran Hervías, que anava d'un per Granada; o de què va ser portaveu de el grup parlamentari al Congrés, Joan Carles Girauta, que encapçalava la candidatura de Toledo.





Però aquests no són els únics, el número tres a Catalunya José María Espejo-Saavedra també s'ha quedat fora. I és que en el territori català, on és el primer partit de l'oposició, només ha aconseguit dos escons, gairebé sis punts menys que fa sis mesos i ha obtingut menys suport electoral fins i tot que la CUP i Vox, 1 5,61%.





Tampoc ha tret representació l'advocat de l'Estat Edmundo Bal, que es presentava per Cs. Ni, Miguel Gutiérrez ni Patricia Reyes treuen escó. Un altre rostre televisiu i mediàtic com Felisuco tampoc aconsegueix butaca.





Per tant, els d'Albert Rivera no han aconseguit treure rèdit polític d'aquelles comunitats autònomes on cogoverna amb el PSOE o el PP, i en què, per tant, s'estan començant a aplicar les receptes 'taronges'.





Tal és el cas de Castella i Lleó i de Múrcia, on no han collit ni un sol diputat, o de les d'Andalusia i la Comunitat de Madrid, on han patit un important revés. A Madrid han baixat de 8 a 3 diputats, passant de el segon lloc a la cinquena, i han perdut gairebé mig milió de vots i gairebé un 12% de suport, ia Andalusia han passat de 11 a 3 escons i també s'han deixat pel camí gairebé mig milió de paperetes i prop d'un 10% de suport ciutadà.





A la Comunitat Valenciana, una altra de les grans places dels 'taronges, Ciutadans ha aconseguit tan sols dos escons, quatre menys que en el 28A i un suport de l'7,73%, deu punts percentuals menys que fa mig any.





Menys suport han obtingut fins i tot a les Canàries (5,38%), Cantàbria (4,76%), Galícia (4,32%) i el País Basc, on la seva representació és gairebé insignificant (1,11%).





Aquest enfonsament de el partit autodenominat "centrista" ha provocat que algunes de les seves màxims dirigents no hagin aconseguit un seient al Palau de la Carrera de San Jerónimo.