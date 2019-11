Álvarez de Toledo s'ha ratificat en la seva defensa de la plataforma Espanya Suma i Catalunya Suma

La portaveu de Grup Popular al Congrés i candidata electa de l'PP a Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha apostat per la reconstrucció del constitucionalisme i ha defensat Espanya Suma i Catalunya Suma, ja que, al seu entendre, PP i Cs han anat "junts".









En semblants termes s'ha expressat el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, que considera que "ara no toca fer-li una OPA a Cs" com la que aquesta formació va intentar fer al Partit Popular.









En les generals d'aquest diumenge, ERC va aconseguir la primera posició a Catalunya amb 13 escons, seguit de PSC amb 12. En tercer lloc se situa JxCat amb 8, després En Comú Podem amb 7 i en cinquè lloc el PP, que puja un escó i se situa en dos. Per darrere, i amb dos actes també, figuren la CUP, Vox i Ciutadans (aquest partit ha passat de cinquena a vuitena posició en poc més de sis mesos).









"RECONSTRUCCIÓ DEL CONSTITUCIONALISME"





Després de conèixer les dades de les generals, Álvarez de Toledo s'ha ratificat en la seva defensa de la plataforma Espanya Suma. De fet, ahir a la nit en la seva compareixença pública va afirmar que Cs havia "pagat la seva obstinació a no sumar-se a aquest espai comú" que li va oferir el PP a escala nacional.





Segons Álvarez de Toledo, aquest espai "es diu encara Catalunya Suma per a aquesta comunitat", atès que l'any que també podrien convocar eleccions autonòmiques a Catalunya, si bé el president de la Generalitat, Quim Torra, pot esgotar la legislatura, que acabaria en desembre de 2021.





La portaveu del PP al Congrés considera que ara, després de la pujada del seu partit a Catalunya inicien un projecte "formidable i imprescindible". La reconstrucció del constitucionalisme a Catalunya. Per Catalunya Suma. Per Espanya Suma. Junts els diferents per seguir sent lliures i iguals", ha assegurat en un missatge al seu compte de Twitter.





ROSA DÍEZ DESTACA QUE EL PP HAJA DOBLEGAT REPRESENTACIÓ





Per la seva banda, l'exfundadora d'Unió Progrés i Democràcia (UPyD) i l'exdirigent socialista, Rosa Díez, --que va demanar el vot per a Pablo Casado en la campanya de les generals-- ha posat en valor els resultats aconseguits pel PP en Catalunya.





"Álvarez de Toledo ha aconseguit doblar la representació a Barcelona i pujar un 43% a tot Catalunya situant al seu partit per davant de Cs i de Vox. Gran treball! Els constitucionalistes catalans saben que no tornaran a estar sols. Paraula de Cayetana! ", ha assenyalat en un missatge a la mateixa xarxa social.