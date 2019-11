Valls assenyala que l'error de Cs ha estat abandonar "el centre polític" i vetar el PSOE

L'exprimer ministre francès i regidor a Barcelona, Manuel Valls, s'ha pronunciat sobre la dimissió de el president de Ciutadans, Albert Rivera, i ha apuntat la portaveu de Cs al Congrés, Inés Acostades, com el seu reemplaçament al front de el partit.





"Estic segur que té molt recorregut polític per davant i que pot representar moltes esperances", ha ressaltat sobre la portaveu parlamentària 'taronja', després que Rivera hagi anunciat la seva decisió de deixar la política després de la defesta electoral, quan es va deixar 2,3 milions de vots i 47 escons.





No obstant això, per a Valls no es tracta només d'un "problema de persones". "És un problema d'orientació i de canvis que Ciutadans haurà de fer", ha manifestat sobre la formació 'taronja' fent al·lusió al fet que ara deuen analitzar "les conseqüències dels resultats d'aquest diumenge".





Així, en una entrevista a La Sexta, ha assenyalat que Ciutadans no va entendre la seva maniobra a l'Ajuntament de Barcelona quan va facilitar l'alcaldia a Ada Colau, perquè no governés ERC, la llista més votada en els comicis. Valls ha insistit que va buscar "salvar Barcelona perquè no caigués en mans dels independentistes".





Segons la seva opinió, l'error de Cs ha estat abandonar "el centre polític" i pactar "directament o indirectament" amb VOX i vetar el PSOE, ja que no va permetre una majoria d'esquerres a les eleccions d'abril. "A Catalunya va ser increïble perquè s'oposava al separatisme i al populisme, representava una esperança i era útil", ha afegit, recalcant que va deixar de ser un partit útil.





ALABA LA DIGNITAT DE RIVERA





Amb tot, ha lloat la "responsabilitat i dignitat" de Rivera en la seva decisió de dimitir i ha lamentat la patacada electoral del partit.





Segons Valls, l'escenari després de les eleccions requereix pactes d'Estat. "Tots els partits han d'actuar per evitar una crisi d'Estat amb més generositat, responsabilitat i pactes", ha assegurat l'exdirigent gal.





"A Espanya li cal un centre potent, progressista, europeista i constitucionalista enfront dels populismes i als perills per a la democràcia", ha manifestat Valls, mentre ha explicat que el nacionalisme català i espanyol és més fort a Espanya després de les eleccions, per això , el regidor barceloní ha conclòs que es necessiten pactes per afrontar solucions concretes com "el repte català".





"Els partits que comparteixen els valors de la constitució de 1978 i els valors d'Europa han d'unir-se i pactar, les altres solucions porten a la ingovernabilitat", ha assenyalat.