Iceta: "Qui voti 'no' a Sánchez estarà votant a Vox"

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dilluns que la seva aposta per la governabilitat és un aconseguir un acord progressista i ha advertit a totes les forces de l'arc parlamentari que "qui voti 'no' a la proposta de (Pedro) Sánchez, estarà votant amb Vox ".









En una roda de premsa Iceta ha subratllat que la prioritat és evitar una altra repetició electoral i ha assegurat que el PSC donarà suport a les negociacions que el guanyador de les generals Pedro Sánchez s'obrirà en els propers dies, tot i que ha descartat dos escenaris: "obrir un diàleg amb Vox i una gran coalició "amb els populars.





Així, preguntat per si seria possible un govern en coalició amb Unides Podem i buscant suports en altres forces d'esquerres, ha tancat: "Cal explorar totes les possibilitats per evitar un bloqueig".