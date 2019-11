L'Hospital Sant Joan de Déu estrena quiròfans pediàtrics d'última tecnologia

L'Hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat (Barcelona), comptarà amb els primers quiròfans pediàtrics a Espanya que integren en un mateix espai quirúrgic una ressonància magnètica, un TAC i un arc híbrid.





Aquesta tecnologia permetrà als cirurgians disposar d'imatges en temps real, i fins i tot en realitat augmentada, de la zona que estan intervenint per obtenir una major precisió en les intervencions complexes, ha informat aquest dilluns l'hospital en un comunicat.





El nou bloc quirúrgic farà possible que algunes operacions que fins ara requerien de cirurgia oberta es puguin fer mitjançant tècniques mínimament invasives sense moure al pacient de la sala d'operacions: a Sant Joan de Déu es duen a terme més de 15.000 intervencions quirúrgiques anuals.





La construcció dels nous quiròfans ha suposat una inversió, entre les obres i els equipaments, de prop de 20 milions d'euros, que ha estat finançada gràcies a el Servei Català de la Salut (CatSalut) i aportacions de Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, la Fundació Nou Mil·leni, l'Associació Benèfica Anita, la Fundació Barberà Bardes, la Fundació Creatia i Mindray.









El nou bloc quirúrgic té una superfície de 2.200 metres quadrats, més del doble del que ocupava l'antic --800-- i compta amb vuit quiròfans i una sala de reanimació de 10 llits, de les quals quatre són per a pacients crítics i estan concebudes per potenciar l'Àrea de el cor.





TECNOLOGIA AVANÇADA





Els quiròfans estan dotats amb tecnologia avançada i un d'ells està pensat especialment per a dur a terme les intervencions de neurocirurgia i disposa d'una ressonància magnètica que permet als cirurgians sotmetre al pacient a una ressonància immediatament després de la intervenció, sense treure'l de quiròfan, per comprovar que no queden restes de tumor.





Aquest equipament ser útil per a un tractament que Sant Joan de Déu ha aplicat per primera vegada a Espanya: l'ablació percutània termal per làser, que consisteix a destruir mitjançant làser els tumors cerebrals que estan situats en llocs profunds de el cervell i de difícil accés.





Es tracta d'una tècnica menys invasiva i més segura que la cirurgia tradicional i que permet al pacient recuperar-se en una termini de temps menor i tornar a casa en 24 a 48 hores.





Un altre dels vuit nous quiròfans està especialment dissenyat per a les intervencions de traumatologia i incorpora un arc híbrid, que resultarà útil per als professionals que operen la escoliasi, relativament freqüent a Sant Joan de Déu.





En el cas de la cirurgia cardíaca, els quiròfans presenten les novetats d'una bomba extracorpòria per a pacients de baix pes i un sistema d'integració d'imatges a través de l'esòfag que permet veure el cor i els grans vasos en 3D.





QUIRÒFAN AMB PROJECTOR





Tots els quiròfans disposen d'estacions d'anestèsia d'última generació que aporten un control absolut de l'estat del pacient durant tot el procés quirúrgic.





El nou bloc quirúrgic s'ha concebut per fer més agradable l'experiència dels pacients i les seves famílies, i en tres dels quiròfans s'han instal·lat projectors perquè els nens puguin veure en una paret els seus dibuixos o sèries favorites abans d'adormir.





Els pares podran estar amb el seu fill abans i després de l'operació, els quiròfans disposen de música i un sistema d'il·luminació que permet modificar la llum i adaptar-la a cada situació quirúrgica i també busca el benestar dels professionals amb la incorporació de llum natural a els espais.