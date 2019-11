Els Reis surten cap a l'Havana per a la seva primera visita d'Estat a Cuba

Els Reis Felip i Letizia han emprès viatge aquest dilluns des de Madrid cap a l'Havana, on dimarts començarà oficialment la primera visita d'un cap d'Estat espanyol a Cuba amb rang de "visita d'Estat". El viatge es produeix amb motiu dels 500 anys de la fundació de la ciutat, amb una agenda i suposarà retre homenatge a la presència espanyola a l'illa i als lligams històrics entre els dos països.





Felip i Letizia viatgen acompanyats pel ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació en funcions, Josep Borrell, han partit aquesta tarda del pavelló d'Estat de l'aeroport madrileny de Barajas després de l'habitual comiat amb honors.

MÉS INFORMACIÓ Moncloa organitza una visita dels Reis a Cuba que no inclou reunions amb l'oposició





A la seva arribada a l'Havana, els Reis tindran una rebuda oficial a l'aeroport internacional José Martí de l'Havana però, en produir la seva arribada de nit, les cerimònies d'honors tindran lloc el dimarts al matí.





Com és tradicional en totes les visites oficials a Cuba, l'estada dels Reis començarà, dimarts al matí, amb una ofrena floral davant el monument a l'heroi de la independència José Martí, al voltant de les 9.30 hores (hora local, les 15.30 a Catalunya).





Després, es desplaçaran a la seu de el Consell d'Estat, on els rebrà el president de la República, Miguel Díaz-Canel, i hi haurà una cerimònia oficial de benvinguda. Tot seguit, el primer serà la reunió entre els dos caps d'Estat, acompanyat per les delegacions oficials dels dos països.





Després de la reunió, els ministres d'Afers Exteriors dels dos governs, Borrell i Bruno Rodríguez, signaran en presència dels caps d'Estat l'Acord Marc d'Associació Espanya-Cuba, que regirà les actuacions de la Cooperació espanyola a l'illa el 2019 -2022.









Mentrestant, la Reina es desplaçarà a l'escola taller Gaspar Melchor de Jovellanos, impulsada per la Cooperació espanyola en col·laboració amb l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de l'Havana que dirigeix Eusebio Leal. L'escola, operativa des de 1992, ha format a 1.500 joves en oficis relacionats amb l'administració de el patrimoni i ha participat en la rehabilitació de nombrosos edificis de la ciutat, entre ells el Convent de Sant Francesc d'Assís i el Capitoli, així com el moll de l'Havana.





A la tarda de dimarts, els Reis assistiran a una exposició fotogràfica al Gran Teatre Alicia Alonso i, posteriorment, a una gala de dansa, abans del sopar oficial de benvinguda que ofereix Díaz-Canel al Consell d'Estat. El sopar, de matinada a Espanya, serà a porta tancada i sense discursos de Rei ni del seu amfitrió, d'acord amb el protocol cubà i a diferència del que és habitual en les visites d'Estat a Espanya.





La jornada de dimecres començarà amb una visita dels Reis a l'Havana Vella, començant pel templet que se situa en el que es considera el lloc on es va fundar San Cristóbal de l'Havana en 1519. Després, en el Palau dels Capitans Generals , actualment seu del Museu de la ciutat, es lliurarà als Reis la 'Giraldilla' símbol de l'Havana.





Cap a les 12.30 hores (hora local), Felip i la reina Sofia tornaran a el Gran Teatre Alicia Alonso, on oferiran una recepció a la col·lectivitat espanyola en què el cap d'Estat pronunciarà el seu primer discurs a l'Havana. Les recepcions a la col·lectivitat són una fita habitual en les visites d'Estat. Cuba és el tercer país amb més presència d'espanyols -només per darrere d'Argentina i Veneçuela--, amb uns 140.000 residents amb nacionalitat espanyola que poden augmentar fins als 200.000, segons estimen fonts diplomàtiques, en virtut de l'anomenada 'Llei d'avis' .





DINAR AMB EMPRESARIS





Després de la recepció, el Rei dinarà a la residència de l'ambaixador d'Espanya amb representants d'empreses espanyols a l'illa, al costat de el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i el de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet. A Cuba operen unes 250 sucursals de companyies espanyoles o empreses mixtes hispà-cubanes.





El dinar se celebra en un context econòmic diferent a què va presidir, fa un any, la visita de el president de Govern, Pedro Sánchez, perquè a l'impacte que causen les sancions nord-americanes i el deteriorament de l'economia veneçolana s'ha sumat l'aplicació dels títols III i IV de la nord-americana Llei Helms-Burton. La llei i les sancions anteriors posen pressió a les companyies estrangeres i, a més, minen la capacitat econòmica de Cuba. Els retards en els pagaments de l'administració cubana a les empreses espanyoles, moltes d'elles pimes, segueixen sent un problema.





A la tarda, a l'Ambaixada d'Espanya es presentarà un llibre sobre els 500 anys de la ciutat, editat per Acció Cultural Espanyola i es presentarà la maqueta de l'edifici de la nova Consolat espanyol a l'Havana. El Govern espanyol està, a més, buscant seu per a un segon Consolat, que tot i que durant anys es va plantejar com a projecte a la ciutat de Santiago de Cuba finalment s'obrirà a Camagüey.





REUNIÓ AMB LA SOCIETAT CIVIL





En la mateixa Ambaixada, a partir de les 19.00 hores, tindrà lloc la trobada de Rei amb membres de la societat civil cubana. Tot i que el Ministeri d'Afers Exteriors no ha facilitat la llista de personalitats que veuran al Rei, destacant que alguns han demanat certa reserva, és una fórmula similar a la que va utilitzar Sánchez en la seva visita a Cuba fa un any, o el ministre Borrell el passat octubre. Sánchez es va reunir, entre altres, amb l'actor Jorge Perugorría o l'escriptor Leonardo Padura.





Dimecres a la nit tindrà lloc un "sopar de devolució" dels Reis als seus amfitrions en el Palau dels Capitans i allà sí pronunciarà Felip VI un discurs, però no Díaz-Canel, qui no té previstes intervencions públiques en tota la visita.





Dijous, últim dia de la visita, començarà al Museu de Belles Arts, on s'exposarà un 'Autoretrat' de Goya prestat pel Museu del Prado durant un mes. Després, els Reis visitaran el Centre d'Immunologia Molecular, centre de referència en investigació contra el càncer a l'illa, abans de marxar cap a Santiago de Cuba.





Allà, amb sengles homenatges als espanyols caiguts en la guerra hispà-nord-americana de 1898, finalitzarà la visita. Felip i Letizia aniran primer al Castell del Morro de San Pedro de la Roca, per a un homenatge a l'almirall Cervera i els seus mariners i, posteriorment, a les Lomas de Sant Joan, per recordar als morts a la batalla terrestre que va tenir lloc després.